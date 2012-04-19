Derse alınmayınca öğretmenini bıçakladı!

Kütahya'da bir lise öğrencisi kendisini derse almak istemeyen öğretmenini bıçakladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğretmenin durumu ağır.

Teknik ve endüstri meslek lisesi son sınıf öğrencisi T.D. (18), iddiaya göre, öğle tatili sonrası okula gittiğinde, geç kaldığı gerekçesiyle kendisini sınıfa almak istemediği için tartıştığı Meslek Dersleri Öğretmeni Hakan Gülhan'ı (37) göğsünden bıçakla yaralayarak kaçtı.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülhan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki kontrol noktasına giderek teslim olan T.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.