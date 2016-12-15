T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Ders ziline saat ayarı mı geliyor?

Öğrenciler ve veliler saatlerin geri alınmamasına tepki gösteriyordu

15 Aralık 2016 11:40

‘Karanlıkta okul’la ilgili Enerji Bakanlığı’ndan geri adım gelmeyince, MEB'in harekete geçtiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, yaz saati uygulamasının tüm yıla yayılması ve günlerin kısalmasıyla öğrencilerin alacakaranlıkta okula gitmek zorunda kalması isyanını Milli Eğitim Bakanlığı duydu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kalıcı yaz saati uygulaması ile ilgili “geri adım atılmayacağını” açıklamasının ardından Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, dün Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile görüştü. Yılmaz’ın, ders zilinin daha geç çalması ile ilgili çalışmanın yapılacağını, tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek bir genelge ile sorunun il bazında çözüleceğini söylediğini aktardı.

Nazlıaka’nın, düzenleme için “Bir servis kazasını, bir felaketi mi bekliyorsunuz” dediği ifade edildi. Yılmaz’ın ise “ders zilinin daha geç çalması için çalışma yapılacağını, tüm il milli eğitim müdürlüklerine genelge gönderileceğini, böylece sorunun il bazında çözüleceğini” söylediği ileri sürüldü.

ETİKETLER

karanlıkta okulders zilisaat ayarıöğrencilervelilertepkiMilli Eğitim Bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24