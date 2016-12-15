Ders ziline saat ayarı mı geliyor?

‘Karanlıkta okul’la ilgili Enerji Bakanlığı’ndan geri adım gelmeyince, MEB'in harekete geçtiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, yaz saati uygulamasının tüm yıla yayılması ve günlerin kısalmasıyla öğrencilerin alacakaranlıkta okula gitmek zorunda kalması isyanını Milli Eğitim Bakanlığı duydu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kalıcı yaz saati uygulaması ile ilgili “geri adım atılmayacağını” açıklamasının ardından Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, dün Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile görüştü. Yılmaz’ın, ders zilinin daha geç çalması ile ilgili çalışmanın yapılacağını, tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek bir genelge ile sorunun il bazında çözüleceğini söylediğini aktardı.

Nazlıaka’nın, düzenleme için “Bir servis kazasını, bir felaketi mi bekliyorsunuz” dediği ifade edildi. Yılmaz’ın ise “ders zilinin daha geç çalması için çalışma yapılacağını, tüm il milli eğitim müdürlüklerine genelge gönderileceğini, böylece sorunun il bazında çözüleceğini” söylediği ileri sürüldü.