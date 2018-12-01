Ders zili müzede çaldı; ilk ders tarih

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde \'Drama ile Dersler Müzede\' projesi hayata geçirildi. Müzelerin aktif öğrenme ortamı olarak kullanılmasını hedefleyen müfredata uygun proje, Kent Müzesi\'nde verilen \'tarih\' dersi ile başladı.

Ana sınıfı, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin ders içi kazanımlarını pekiştirmek amacıyla, müzelerin aktif öğrenme ortamı olarak kullanılmasını sağlayacak \'Drama ile Dersler Müzede\' projesi başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan projenin ilk dersi, Kent Müzesi\'nde yapıldı. Eğitimde yeni yaklaşımlar modeli üzerinden olgunlaştırılan proje ile öğrencilerin gözlem, değerlendirme, sınıflama becerilerini, kavramsal bilgilerini geliştirmek ve tarihsel çevre ile empati kurmaları hedefleniyor. Yaşam boyu eğitim sürecinde çok yönlü öğrenmeyi sağlamak amacıyla yaşam alanları olarak müzelerin seçildiği proje kapsamında işlenecek dersler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan çalışmayla müfredata uygun hale getirildi.

TÜRKİYE\'DE BİR İLK

Öğrencilerin ders içi kazanımlarını yaratıcı drama yöntemiyle pekiştirecek proje, Türkiye\'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Proje öncesi 218 öğretmene kendi branşlarında \'müzede drama eğitimi\' verilirken, toplam 21 farklı ders için 214 ders planı hazırlandı. \'Drama ile Dersler Müzede\' projesinin ilk ders zili Bursa Kent Müzesi\'nde çaldı. Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10\'uncu sınıf öğrencileri, tarih derslerini Bursa Kent Müzesi\'nde drama yöntemi ile işledi. Sanat tarihçisi Mehmet Önel ile \'Osmanlı Devleti\'nin gelişimini etkileyen faktörler\' konusunun işlendiği ders, renkli görüntülere sahne oldu. Bir saat süren eğitim ile öğrenciler, konuyu drama yöntemiyle pekiştirirken, keyifli vakit geçirdi.



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