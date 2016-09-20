Ders sırasında sınıfın tavanı çöktü; 5 yaralı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) şiddetli rüzgar nedeniyle sınıfın tavanının çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

MAKÜ Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin ders gördüğü sınıfın alçıpan tavanı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle düştü. Olayda hafif yaralanan Öğretim Görevlisi Hacer Orun Kavak (38) ile öğrencilerden Elif Esra Ülkü (19), Sümeyye Yurdusev (20), Duygu Uyar (20) ve Havva Kızılhan (19), 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sınıfta incelemelerde bulunan MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlatacaklarını söyledi. Karaca, "Öğrencilerimiz ister istemez psikolojik travma yaşadı. Elimizden gelen tüm imkanlarla öğrencilerimizin yanındayız" dedi.