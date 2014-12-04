Ders saatleri kısalıyor, teneffüs süreleri artıyor

19. Milli Eğitim Şurası’nda “Öğrenim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri” başlığı altında toplanan komisyondan, ortaokullardaki 35 saatlik ders süresini 30’a düşürme kararı çıktı. Bunun yanı sıra 29 saat olan zorunlu ders süresi de 25’e düşürülürken, ders saatlerinin yoğunluğu nedeniyle kısalan teneffüs süreleri ise uzatılacak.



19. Milli Eğitim Şurası'nın ikinci günününde, öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinin görüşüldüğü komisyon en fazla tartışmaların yer aldığı komisyon oldu. Komisyonda, bugün ilkokul ve ortaokul kademesindeki öneriler ele alındı.

İlkokullara ilişkin öneriler arasından, görsel sanatlar ve müzik derslerinin haftada en az ikişer ders saati olması, ilkokul 1,2 ve 3. sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konulması, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi programlarında çoğulcu anlayış ilkesine yer verilmesi, trafik güvenliği ile insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi derslerinin, haftalık ders çizelgesinden kaldırılması, trafik güvenliği dersinin içeriğinin hayat bilgisi dersi içinde, yurttaşlık ve demokrasi dersinin içeriğinin de sosyal bilgiler dersinde verilmesi, müfredat programların 1,2, 3 ve 4. sınıflarda sadeleştirilmesi, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersinin 4. sınıftan itibaren programa eşit bir şekilde yansıtılması, fen bilimleri dersinin adının fen bilgisi olarak değiştirilmesi önerileri kabul edildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği

Komisyonda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan gelen bir katılımcının, toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin zorunlu bir ders olmasını gerektiği yönündeki önerisi ise "toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun 3. sınıftan itibaren mevcut bir ders içinde bir ünite olarak işlenmesi" şeklinde değiştirilerek benimsendi.

Öğrenciler ders saatinin 30 olmasını istedi

İlkokul kademesindeki önerilerin tamamlanmasının ardından ortaokul kademesindeki önerilerin görüşülmesine geçildi.

Komisyonda, ortaokullarda haftalık ders saatinin 30 ya da 35 saat olması konusunda görüş birliğine varılamaması üzerine Komisyon Başkanı Hayati Akyol, öğrencilerden görüş aldı.

Öğrenci ve velilerin, "30 saat" olması yönünde görüş bildirmesi üzerine, öneri, "Ortaokullarda haftalık ders saatinin 30 saat olması" şeklinde oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.



Zorunlu ders saatinin 25, seçmeli ders saatinin 5 saat olması, tüm okullarda normal eğitime geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, görsel sanatlar ve müzik derslerinden biri seçilerek haftada iki saati olarak kesintisiz bir şekilde verilmesi önerileri oy birliğiyle kabul edildi.