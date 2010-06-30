Ders saatleri kısalıyor

T24 - Haftalık ders saati 30’dan 25 saate, ders süreleri de 45 dakikadan 35-40 dakikaya indirilecek.



Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklara okulu sevdirmek amacıyla 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, ilköğretim okullarında haftalık 30 olan ders saatinin 25’e düşürmeyi planlıyor.



Okullarda bir ders süresinin de 45 dakika olmasını eleştiren Bakan Nimet Çubukçu, kurmaylarına konuya ilişkin çalışma yapmaları talimatı verdi.



Bu kapsamda, ders süresinin de 35-40 dakika olması bekleniyor.



Çalışma, Çubukçu’nun “Çocukları ders ile boğmayalım. Okulu sadece ders yapılan alanlar mantığı dışına çıkaralım” talimatı üzerine başlatıldı.



Habertürk gazetesinin haberine göre; Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yürütülen çalışmada, MEB, öğrencilerin okullarda serbest zaman geçirmesinin önünü açacak, onları sosyal faaliyetlere yönlendirecek.



Özellikle nüfusu kalabalık olduğu için ikili öğretim (sabah-öğle) yapan okullarda öğrencilerin okulda boş zaman geçiremediği için okulu sadece ders yapılacak yer olarak görmesi ve alışamaması nedeniyle böyle bir çalışmaya girildiği öğrenildi.







