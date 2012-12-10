T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Ders çalış' diyen annesini öldürdü!

Malatya'da 17 yaşındaki genç öldürdüğü annesinin cesedini elbise dolabına koyarak sakladı

10 Aralık 2012 12:55

Malatya'da 17 yaşındaki bir genç, ders çalışmadığı ve teyzesinin yanında sigara içtiği gerekçesiyle kendisini uyaran annesini bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, Hacı Abdi Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki Fatma T. üniversiteye hazırlık için dershaneye giden oğlu U.T'yi (17) eve misafirliğe gelen teyzesinin yanında sigara içtiği ve ders çalışmadığı gerekçesiyle uyardı.

Buna sinirlenen U.T, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesini evin koridorunda öldürdü. U.T, daha sonra, annesinin cesedini yorgana sarıp yatak odasındaki elbise dolabına sakladı.

Yazıhan ilçesinde kahvehane işleten S.T., eşine ulaşamayınca eve geldi.

Baba S.T., oğlu U.T. ve kayınbiraderiyle Sümer Polis Merkezi'ne giderek eşi için kayıp ihbarında bulundu.

Yaşlı kadının cesedi, halının üzerindeki kan izlerini görerek evi kontrol eden yakınlarınca yatak odasındaki elbise dolabında bulundu.

Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayete ilişkin yapılan araştırmalar sonucu U.T., Malatya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

ETİKETLER

malatyabıçakladıderssigaraanne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24