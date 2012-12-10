'Ders çalış' diyen annesini öldürdü!

Malatya'da 17 yaşındaki bir genç, ders çalışmadığı ve teyzesinin yanında sigara içtiği gerekçesiyle kendisini uyaran annesini bıçaklayarak öldürdü.

İddiaya göre, Hacı Abdi Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki Fatma T. üniversiteye hazırlık için dershaneye giden oğlu U.T'yi (17) eve misafirliğe gelen teyzesinin yanında sigara içtiği ve ders çalışmadığı gerekçesiyle uyardı.

Buna sinirlenen U.T, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesini evin koridorunda öldürdü. U.T, daha sonra, annesinin cesedini yorgana sarıp yatak odasındaki elbise dolabına sakladı.

Yazıhan ilçesinde kahvehane işleten S.T., eşine ulaşamayınca eve geldi.

Baba S.T., oğlu U.T. ve kayınbiraderiyle Sümer Polis Merkezi'ne giderek eşi için kayıp ihbarında bulundu.

Yaşlı kadının cesedi, halının üzerindeki kan izlerini görerek evi kontrol eden yakınlarınca yatak odasındaki elbise dolabında bulundu.

Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayete ilişkin yapılan araştırmalar sonucu U.T., Malatya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.