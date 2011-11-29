-Deron Williams veda etti İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - Beşiktaş Milangaz'ın NBA yıldızı Deron Williams, siyah-beyazlı taraftarlara veda etti. Sezon başında NBA takımlarından New Jersey Nets takımından NBA'deki lokavt bitene kadar Beşiktaş Milangaz'a transfer olan ve gösterdiği performansla kısa sürede taraftarların sevgisini kazanan Williams, takımının FIBA Eurochallenge Kupası B Grubu'nda Hollanda'nın ZZ Leiden takımıyla yapılan maçta, son kez taraftarların karşısına çıktı. NBA'de lokavt sürecinin sona erecek olması nedeniyle önümüzdeki günlerde ABD'ye gitmesi beklenen yıldız oyuncu, ZZ Leiden karşısında forma giymezken, salona gelerek eski takım arkadaşlarını destekledi. Beşiktaşlı taraftarlar da hem takımlarını, hem de Williams'ı veda gününde yalnız bırakmadı ve salona gelerek, tribünleri doldurdu. Yıldız oyuncunun salondaki son gününde Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in iki oğlu da protokol tribünden maçı takip etti. -''En büyük Beşiktaş''- Yıldız oyuncu, Akatlar Beşiktaş Milangaz Arena'da kendisi için düzenlenen törende duygulu anlar yaşadı. Maç öncesi iki takım oyuncuları sahaya davet edilirken, en sonunda Deron Williams anons edildi. Williams, sahaya geldiği anda tüm taraftarlar ayağa kalkarak kendisini alkışladı. Taraftarlara Türkçe ''Teşekkür ediyorum'' diyen Deron Williams, konuşmasının devamında, ''Taraftarları seviyorum. Beşiktaş'ı seviyorum. En büyük Beşiktaş'' ifadelerini kullandı. Bu sözlere taraftarlar, coşkulu bir şekilde karşılık verdi. -8 numaralı forması emekli edildi- Williams'ın Beşiktaş Milangaz'da giydiği 8 numaralı forma emekli edildi. Siyah-beyazlı 8 numaralı formayla başarılı maçlar çıkaran, FIBA EuroChallenge Kupası'nda ürettiği 50 sayıyla kariyer rekoru kıran Deron Williams'ın forması, salonun tavanına asıldı. -Maç öncesi imza dağıttı- Deron Williams, maç öncesi siyah-beyazlı taraftarlara imza dağıttı. Akatlar Beşiktaş Milangaz Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Williams, taraftarların formalarını, atkılarını ve maç biletlerini imzaladı. Siyah-beyazlılar, imza gününe büyük ilgi gösterirken, bol bol Deron Williams formaları aldılar. -Semih Erden de veda etti- Beşiktaş Milangaz'ın Deron Williams gibi NBA'den transfer ettiği Türk oyuncu Semih Erden de veda etti. Sakatlığı nedeniyle takımının son maçlarında forma giymeyen Semih'in yanı sıra Deron Williams'a, Demirören Holding Üst Yöneticisi (CEO) Yağmur Şatana birer plaket verdi. Taraftarlar tören sonrası iki oyuncudan üçlü çektirmelerini istedi. Taraftarların bu isteğini yerine getiren Williams ve Semih, çektirdikleri üçlünün ardından sahadan ayrıldı. Deron Williams, Beşiktaş Milangaz'ın ZZ Leiden takımıyla yaptığı maçı protokol tribünün en önünden ailesiyle birlikte izlerken, Semih Erden ise hastalığı nedeniyle bugünkü mücadelede forma giymeyen Zoran Erceg ve yöneticilerle birlikte protokol tribününde maçı takip etti.