Dernek rekoru Sivas’ta





T24- Anadolu Ajansı, İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü’ne başvurarak İstanbul’da faaliyet gösteren diğer illere ait derneklerin sayısını aldı.





Buna göre, İstanbul’da diğer illere ait 4.506 dernek var. Bu derneklerde 583 bin 994 üye bulunuyor.

Üye sayısında 1. Kastamonu





Dernekleşme açısından 455 dernekle Sivas, 317 dernekle Kastamonu ve 278 dernekle Tokat ilk 3 sırada yer alıyor. Üye sayısı bakımından sıralama ise 68.718 kişiyle Kastamonu, 63.83 kişiyle Sivas ve 39.160 kişiyle Sinop olarak sıralanıyor.





İstanbul’da kurulan diğer illere ait derneklerden en eskisi, 1944 yılında kurulan Sivas Kültür ve Yardımlaşma Derneği. Bu derneği, 15 Mart 1950’de kurulan Erzincan İli İliç Kazası Boyalık Köyü Kalkındırma Derneği, 13 Nisan 1951 tarihinde kurulan (Erzincan) Levent Pınar Köyü ve Köylüyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği, 1951 yılında kurulan Kemah Kardere Köyü Kalkındırma Derneği ve 16 Kasım 1952’de kurulan Gümüşhane Kültür ve Yardımlaşma Derneği izliyor.



İstanbul’da faaliyet gösteren diğer illere ait toplam 4.506 derneğin, 559.977 erkek, 24.17 kadın üyesi bulunuyor. Dernekler içinde üye sayısı itibariyle ilk 3 sırayı, 65.599 erkek, 3.119 kadın olmak üzere toplam 68.718 kişiyle Kastamonu, 59.745’i erkek, 3.438’i kadın toplam 63.183 kişiyle Sivas ve 38.402’si erkek, 704’ü kadın toplam 39.160 kişiyle Sinop paylaşıyor.





Kadın üye sayılarının, erkeklere oranla az olduğu gözlenen bu derneklerde, Muğla’ya ait tek dernek olan Muğla İli ve İlçeleri Kültür ve Tanıtma Derneği 100 erkek 100 kadın üyeyle cinsiyet eşitliği bakımından dikkati çekiyor.

