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Yaşam

Dernek binası önündeki patlama korkuttu

17 Mayıs 2009 17:27

Rize'de dün akşam Yeşil- Mavi Genç Rizesporlular Derneği binasının önünde meydana gelen patlama paniğe yol açtı. Olaya birleştirilen 3 maytabın aynı anda patlatılmasının neden olduğu açıklandı.

Rize'de dün saat 20.30 sıralarında Atatürk Caddesi Morgül İş Hanı'nda bulunan Yeşil- Mavi Genç Rizesporlular Derneği önünde patlama oldu. Dernek lokalinin camlarının kırılmasına neden olan patlama panik yarattı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 3 maytabın birleştirilerek patlatılması sonucu hasarın meydana geldiği saptandı.

Rize Emniyet Müdürü Şammaz Demirtaş, 3 maytabın patlatılması sonucu dernek binası önünde küçük çaplı hasar oluştuğunu belirterek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Demirtaş, patlamanın kapalı alanda olması nedeniyle şiddetli bir sese neden olduğunu bu nedenle çevredekilerin korkuya kapıldığını belirtti.

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