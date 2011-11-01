Derneğin su faturası örgüt delili sayıldı



T24 - Ankara’da Bahadır Söylemez ve Özgür Alkan isimli iki üniversiteli 12 Eylül’de idam edilen üç işçinin isminin geçtiği pankartı asınca bir anda kendilerini örgüt üyeliğinden 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken buldular.





Deliller arasında gençlerin üyesi oldukları Mart Kültür, Sanat ve Düşünce Derneği’nin su faturası, ‘terör örgütü lideri Deniz Gezmiş’i övücü mahiyette kitap’, kartpostal ve takvim, 1971’de toplatma kararı verilmiş Mahir Çayan’ın kitabı, ‘Karanlıkta Dans’ ve ‘Savaş ve Barış’ isimli filmler bulunuyor.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Ankara Üniversitesi Edebiyat Bölümü 1. sınıf öğrencisi Söylemez ve aynı üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuyan Alkan, 13 Mart 2011’de Sıhhiye Meydanı’nda yapılan ‘Nitelikli Sağlık Hizmeti İçin Çok Ses Tek Yürek Ankara Mitingi’nde Sıhhiye Köprüsü’ne, 13 Mart 1982’de idam edilen Ethem Coşkun, Seyit Konuk ve Necati Vardar’ın isimlerinin yer aldığı ‘İdamlar Bizi Yıldıramaz / Ethem Coşkun-Seyit Konuk-Necati Vardar/13 Mart Savaşçıları Yaşıyor, Leninistler Savaşıyor’ yazılı pankart astılar.





30 Mart’ta da Kızılay’daki üstgeçide, 1972’de öldürülen Mahir Çayan ve arkadaşlarının siluetlerinin yer aldığı bir pankart astılar. Ankara Özel Yetkili Savcılığı soruşturma başlattı. Gençlerin 30 Mart’ta kurulan Mart Kültür, Sanat ve Düşünce Derneği’ne üye oldukları belirlendi. 1982’de asılan üç işçiyi 1990’da kurulan yasadışı TKEP/L örgütüyle ilişkilendiren savcılık, derneğin de yasal alan platformu olduğunu ileri sürerek 5 Mayıs 2011’de operasyon düzenledi. Söylemez ve Alkan evlerinden gözaltına alındı.







25 yıl hapis isteniyor





Alkan’a, Ankara TEM’deki sorgusunda, ‘derneğe ait su faturasının kendisinde bulunma sebebi’ soruldu. Alkan da “Fatura, üyesi olduğum Mart Kültür Derneği’nin faturasıdır. Üyesi olduğum için zaman zaman ben yatırmaktayım” dedi. Ankara Savcılığı kirasını ödeyemediği için kapanma aşamasına gelen derneğin TKEP/L’nin uzantısı kabul edince iki genç hakkında ‘örgüt üyeliği’ ve iki kez ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla 25 yıla kadar hapis isteniyor. İlk duruşma 8 Aralık’ta görülecek.









