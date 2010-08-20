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Spor

DERMİTZAKİS: İSTANBUL'DA TURU GEÇMEYİ PLANLIYORUZ SELANİK (A.A)

20 Ağustos 2010 10:10

-DERMİTZAKİS: İSTANBUL'DA TURU GEÇMEYİ PLANLIYORUZ SELANİK (A.A) - 20.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen PAOK'ta, teknik direktör Pavlos Dermitzakis, skor avantajını kullanıp, İstanbul'da turu geçmeyi istediklerini söyledi. Dermitzakis, maçtan sonra yaptığı basın toplantısında, karşılaşmada planlarını takımın daha fazla hücuma dönük oynaması üzerine kurduklarını belirterek, ''Rakibimiz üzerinde baskı kurduk, topları çalarak hızlı hücuma çıktık, 3 önemli gol pozisyonu kaçırdık ve 1 gol attık. Bu da ilk yarıdaki üstünlüğümüzün göstergesidir'' dedi. İkinci yarıda rakibe daha fazla alan verdiklerini kaydeden Dermitzakis, 10 kişi kalmalarıyla rakibin üstünlük kurduğunu söyledi. Vitolo'nun gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartın çok abartılı olduğunu ifade eden Pavlos Dermitzakis, ''10 kişi kaldıktan sonra yaptığımız değişikliklerde, giren oyuncular ellerinden gelini yaptılar ve savunmada gol yemeden yarım saat mücadele ettik. Skor avantajımızı en iyi şekilde değerlendirip, İstanbul'da turu geçmeyi planlıyoruz. Maçın çok zor geçeceğini biliyoruz. Fenerbahçe çok iyi bir takım olduğunu gösterdi'' şeklinde konuştu. 

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