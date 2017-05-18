Derin Tarih'e 'Atatürk'e hakaret' soruşturması; derginin son sayısı toplatılacak

<p>Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Derin Tarih" dergisinin Mayıs sayısıyla ilgili “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.</p>\r\n\r\n<p>Derginin soruşturmaya konu olan sayısı hakkında el koyma ve toplatma kararı verildi.</p>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="380" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" src="https://cdn00.vidyomani.com/c/2/8/6/18-mayis-2017-turkiye-ve-dunya-gundeminde-neler-oldu-iste-bir-bakista-bugun/index.html" webkitallowfullscreen="true" width="100%"></iframe></p>\r\n