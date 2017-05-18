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Derin Tarih'e 'Atatürk'e hakaret' soruşturması; derginin son sayısı toplatılacak

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, derginin ilgili sayısıyla ilgili soruşturma başlattı

18 Mayıs 2017 19:02

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Derin Tarih" dergisinin Mayıs sayısıyla ilgili “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Derginin soruşturmaya konu olan sayısı hakkında el koyma ve toplatma kararı verildi.

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