Derin Mermerci'yi korkutan mektup

İş adamı Ender Mermerci'nin kızı Derin Mermerci, ev adresini gazeteden öğrenen bir mahkumun gönderdiği mektuplar nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Mermerci, koruması olmadan sokağa çıkmıyor.



Sevgilisi he zaman yanında



Haber Türk'ün haberine göre; "Saygıdeğer büyüğüm, sevgili ablam. Selam eder, hem sizin hem Tansa Ablamın ve Ender Ablamın ellerinizden öperim" diye başlayan mektuplar sosyetik güzel Derin Mermerci'nin hayatını karartmış durumda. Trafik kazasında yakınlarının ölümüne neden olan bir mahkûmdan gelen mektuplar yüzünden Mermerci, sevgilisi Tolga Egemen yanında olmadığı zamanlarda korumasız sokağa çıkmıyor.



Canıma da kast edebilirler



Taksim'deki dairesinin adresinin bir cemiyet yazanın köşesinde yazılmasının ardından mektuplar almaya başladığını belirten Mermerci, "Adresimi bulup canıma kast etmek isteyenler olursa bunun sorumlusu kim olacak?" diye soruyor.

