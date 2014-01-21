Derin Mermerci tüp bebek yapacak

Eski Doğuş Yayın Grubu Ceo'su Cem Aydın'la evlenen Derin Mermerci'nin 'Bebek beklediği için evlendiği' iddia edildi. Bu dedikodular asılsız çıkarken ünlü çiftin cephesinden başka bir haber geldi.

Sacitaslan.com'da yer alan habere göre, sosyetik güzelin, önümüzdeki günlerde İstanbul'daki ünlü bir tüp bebek merkezinde tedavilere başlayacağı öğrenildi. Sperm kalitesi ve sayısı doğal yöntemlerle baba olmaya elverişli olmayan Cem Aydın'ın sağlık sorunları nedeniyle Derin Mermerci de Aydın'ın ilk eşi gibi, tüp bebek tedavisiyle anne olacak.