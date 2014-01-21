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Derin Mermerci tüp bebek yapacak

Derin Mermerci ile Cem Aydın, çocuk sahibi olmaya karar verdi

21 Ocak 2014 14:36

Eski Doğuş Yayın Grubu Ceo'su Cem Aydın'la evlenen Derin Mermerci'nin 'Bebek beklediği için evlendiği' iddia edildi. Bu dedikodular asılsız çıkarken ünlü çiftin cephesinden başka bir haber geldi.

Sacitaslan.com'da yer alan habere göre, sosyetik güzelin, önümüzdeki günlerde İstanbul'daki ünlü bir tüp bebek merkezinde tedavilere başlayacağı öğrenildi. Sperm kalitesi ve sayısı doğal yöntemlerle baba olmaya elverişli olmayan Cem Aydın'ın sağlık sorunları nedeniyle Derin Mermerci de Aydın'ın ilk eşi gibi, tüp bebek tedavisiyle anne olacak.

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