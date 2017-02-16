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Bilim / Teknoloji

'Derin internet' neleri saklıyor?

“Hayat kurtarabilir, ölümcül de olabilir”

16 Şubat 2017 23:36

'Derin ağ'da, internete yerleştirilen ama geleneksel arama sistemleri için kapatılan bilgiler yer alıyor. Yasak olmaması nedeniyle 'derin internet' suç ile ilişkilendiriliyor. Ama bu, derin internetle ilgili tek tartışma konusu değil. Gerçek şu ki, derin internet farklı amaçlar için de kullanılabilir.ü

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan bilgi güvenliği şirketi TIB İcra Direktörü Maximiliano Alonzo, "Bu evrenin içinde çeşitli sunucular var. Bazıları, gönderilen bilgiyi korumak ve anonimliği sağlamak için hizmet ediyor" dedi.

“Hayat kurtarabilir, ölümcül de olabilir”

Derin internetin, bir cerrahın elindeki neşter gibi hayat kurtarabileceğini ve caninin elindeki bıçak gibi ölümcül olabileceğini kaydeden Alonzo, "Her şey kullananın amacına bağlı. İnternetin vatandaşlar için kısıtlı olduğu ülkeler var. Derin internet üzerinden bilgiye erişim bu ülkelerin vatandaşları için bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Derin internet kavramı, ilk arama motorlarıyla birlikte geldi. Google’ın erişemediği her şeyin derin internetin bir parçası olduğunu söyleyen uzman, "Burada uyuşturucu ve silah gibi şeyler bulunabilir" dedi.

Bu saklı dünyaya girmek için özel araçlara ihtiyaç var. Aralarından en meşhuru Tor (İng. The Onion Routing/Soğan yönlendirici) arama motoru. Neden ‘soğan’? Çünkü bu yazılım, kullanıcının IP adresini saklamak için katmanlar oluşturuyor. Tor, kullanıcıların kimliğini ve adreslerini tespit etmenin imkansız hale gelmesi için siteleri aldatıyor.

Alonzo, "Geleneksel web sitesine erişmek için kullanıcının IP adresi kaydediliyor. Böylece kullanıcının bulunduğu ülke, şehir ve hatta kimliği tespit edilebiliyor. Tor, kullanıcının coğrafi konumunu değiştirerek erişimi anonim yapma fırsatını sağlıyor" diye konuştu.

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