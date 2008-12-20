T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Derin gırtlak' öldü

Watergate skandalının kaynağı, "Derin Gırtlak" lakaplı Mark Felt 95 yaşında öldü.

20 Aralık 2008 02:00

ABD'nin eski başkanlarından Richard Nixon'ı istifaya zorlayan Watergate skandalının kaynağı, "Derin Gırtlak" lakaplı Mark Felt 95 yaşında öldü.

New York Times gazetesi, 1970'li yılların başındaki skandaldan yaklaşık 30 yıl sonra kimliğini ifşa eden Felt'in, Santa Rosa'da, kalp yetmezliğinden öldüğünü yazdı.

Gazete, Felt'in ölümünün, torunu Rob Jones tarafından da doğrulandığını belirtti.

Nixon'ın başkanlığı döneminde Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) iki numarası olan Felt, meçhul muhbirin kendisi olduğunu 2005 yılında açıklamıştı. Gözü FBI başkanlığında olan Felt, Nixon'ın adamlarının, rakip Demokrat Partiyi dinleme faaliyetlerini, başkanlığa başka birinin atanması üzerine basına sızdırmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24