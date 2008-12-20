'Derin gırtlak' öldü

ABD'nin eski başkanlarından Richard Nixon'ı istifaya zorlayan Watergate skandalının kaynağı, "Derin Gırtlak" lakaplı Mark Felt 95 yaşında öldü.



New York Times gazetesi, 1970'li yılların başındaki skandaldan yaklaşık 30 yıl sonra kimliğini ifşa eden Felt'in, Santa Rosa'da, kalp yetmezliğinden öldüğünü yazdı.



Gazete, Felt'in ölümünün, torunu Rob Jones tarafından da doğrulandığını belirtti.



Nixon'ın başkanlığı döneminde Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) iki numarası olan Felt, meçhul muhbirin kendisi olduğunu 2005 yılında açıklamıştı. Gözü FBI başkanlığında olan Felt, Nixon'ın adamlarının, rakip Demokrat Partiyi dinleme faaliyetlerini, başkanlığa başka birinin atanması üzerine basına sızdırmıştı.

