Derik'te Sultan Kösen Parkı hizmete açıldı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- \'DÜNYANIN en uzun boylu insanı\' Sultan Kösen\'in (36) isminin verildiği çocuk parkı, memleketi Mardin\'in Derik ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Derik ilçesine bağlı Alibey Mahallesi, Dede mezrasında yaşamını sürdüren, 2 metre 51 santimetrelik boyu, 27,5 santimetrelik elleri ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'na son 10 yılda adını 3 kez yazdıran Sultan Kösen\'in isminin verildiği park, törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, Kaymakam Hakan Kafkas, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, Derik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Atman Elitaş, Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernek Başkanı Tayyip Eken, ilçe muhtarları, kurum amirleri, Sultan Kösen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kale Mahallesi\'nde 4 bin 600 metrakarelik alan üzerine kurulan ve içinde çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, oturma alanları ve fitness aletlerinin yer aldığı park, bugün Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında halkın hizmetine sunuldu.



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