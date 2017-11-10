Derik'te silahlı kavga: 3 yaralı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde hayvan otlatma meselesi yüzünden, iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Derik İlçesi\'ne bağlı Atlı Mahallesi Yayalar Mezrası\'nda akşam saatlerinde hayvan otlatma meselesi yüzünden akraba iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, biri kadın, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için mezrada geniş güvenlik önlemi aldı.