Profesör sokağa çıkma yasağı nediyle Derik'te mahsur kaldı

Bir öğrencisinin mevsimlik işçilerle ilgili doktora tezi için ilçede bulunan ve mevsimlik işçilerin durumunu yerinde görmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nükhet Sirman, yasak nedeniyle ilçede mahsur kaldı. Toplumsal cinsiyet ve aile sosyolojisi alanında Türkiye'nin önemli öğretim üyelerinden biri olan Prof. Dr. Sirman, dün bitmesi beklenen yasağın bir kez daha uzatılması nedeniyle ilçeden çıkamayınca devreye HDP milletvekilleri girdi. Kaymakam ile görüşerek Prof. Dr. Sirman'ın ilçeden çıkmasına izin verilmesini isteyen HDP'lilerin görüşmesi sonuç verdi ve öğretim üyesi bugün sabah saatlerinde ilçeden çıkarıldı.



DHA'da yer alan habere göre; Derik'te sokağa çıkma yasağı sırasında silah ve patlama sesleri duyulurken güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlar devam etmekte. Telefon, internet ve elektriklerin kesik olduğu ilçede hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması çalışmaları da devam ediyor.

Bölgenin cezaevine dönüştürüldü

Derik'in eski Belediye Başkanı olan HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, yasaklarla sorunların çözülemeyeceğini halkın dinlenmesi ve sorunun diyalog ve müzakere ile çözülmesi gerektiğini söyledi. Sokağa çıkma yasakları ile insanların evlerine hapis edilerek bölgenin cezaevine dönüştürüldüğünü ileri süren Demirel, "Sorunların çözülmesi çini diyalog kanalları açılması ve halka kulak verilerek sorunları çözülmelidir. Derik'te yasak başladığında orada bulunan bir profesörün ilçeden çıkması için bile devlet yöneticilerinin inisiyatif kullanamadığını gördük. Derik'teki yasağın bir an evvel kaldırılması gerekir. Bölgede bulunan milletvekillerinin bu anlamda girişimleri sürüyor" diye konuştu.

Yasak uzatıldı



Mardin'in Derik İlçesi'nde hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için önce geçen çarşamba günü gece yarısından perşembe günü saat 17.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak dün, bugün saat 12.00'ye kadar uzatıldı. Derik Kaymakamlığı'ndan bugün yapılan açıklamada ise "Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/B-C maddesi gereğince ilçemiz Cevizpınar, Kale, Küçükpınar, Zeytinpınar, Bahçelievler, Dağ, Söğütözü ve Tepebağ mahallelerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 27.11.2015 Cuma günü saat 12.00'ye kadar olan sokağa çıkma yasağının ilçemizde devam eden terör olayları sebebiyle 27.11.2015 Cuma günü saat 14.00'den ikinci bir emre kadar uzatılmıştır" denildi.

