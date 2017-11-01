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Derik'te 25 voleybol ve basketbol sahası hizmete açıldı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Spor Toto Teşkilat başkanlıklarının, Mardin'in Derik İlçesi'ndeki okulların bahçesinde yaptırdığı 25 voleybol ve basketbol sahası hizmete açıldı

01 Kasım 2017 15:39

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Spor Toto Teşkilat başkanlıklarının, Mardin\'in Derik İlçesi\'ndeki okulların bahçesinde yaptırdığı 25 voleybol ve basketbol sahası hizmete açıldı.
Derik\'te, Kaymakam Hakan Kafkas\'ın girişimleriyle GAP Bölge Kalkınma İdaresi 5, Spor Toto Teşkilatı ise 20 voleybol ve basketbol sahasının yapımını üstlendi. Sahaların yapımı tamamlanarak öğrencilerin hizmetine açıldı. Kaymakam Kafkas, merkez ve kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, spor yapmalarını da sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
Çukursu Mahallesi eğitim gören 4\'üncü sınıf öğrencilerinden Yusuf Ekinci ise ilk kez bir sahada spor yapma imkanı bulduğunu belirterek, \"Bu sahanın yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Voleybol ve basketbol oynama şansı bulduk. Yapanlardan Allah razı olsun\" dedi. Çataltepe Mahallesi\'nden 8\'inci sınıf öğrencisi Sara Çetinkaya da köyde yaşayan kızların spor imkanlarının çok kısıtlı olduğunu ifade ederek, \"Bu saha sayesinde biz de spor yapabilme fırsatı bulduk. Erkek öğrencilerle artık eşit şekilde spor yapabilme imkanımız var. Bunu sağlayan yetkililerimize teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

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