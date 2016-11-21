Derik'in yeni kaymakamı: Korkumuz yok, aslanlar gibi görevimi yapacağım

Mardin'in Derik ilçesinde makam odasına konulan bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit olan Muhammed Fatih Safitürk'ün yerine atanmayı talep eden Gümüşhane Torul İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas'ın ilçedeki görevi bugün başlayacak. Göreve içinden gelen sesi dinleyerek gönüllü olarak istediğini belirten Kafkas "Korkumuz yok, aslanlar gibi görevimi yapacağım. Kürt kardeşlerimize güveniyoruz. Bu gemiyi Derik halkıyla birlikte yürüteceğiz" dedi.

Önemli bir mirası devraldığını dile getiren Kaymakam Kafkas, "Derik’e gelmeye ben ve ailemin korkusu olsaydı, asla bu görevi kabul etmezdim. Korkmuyorum, Türkiye’nin her yeri bizim için aynıdır. Hain saldırı Torul’da da yaşanabilirdi. Derik neyse, Torul odur. Vatan’ın her yeri bizim için aynıdır. Önemli olan Derik halkına yapacağımız hizmettir. Allah’tan başka kimseden korkum yoktur” ifadesini kullandı.

Derik’le ilgili planlarını da anlatan Kafkas, “Muhammet Fatih Ağabey’in mirasını devraldık. İlk olarak onun Derik’te hayata geçirmek istediği bütün projelerle ilgili çalışma başlatacağım. Hayali olan meşhur Derik zeytininin dünyaya tanıtımı için büyük çaba sarf edeceğim. Allah’ın izniyle Derik’e faydalı olacağız” diye konuştu.

Belediyede kayyım görevini de yürüteceğini hatırlatan Kafkas, “Derik halkı endişelenmesin, biz belediyeyi ele geçirmeye gelmiyoruz. Bize verilen görevi yerine getireceğiz. Belediye hizmetlerini de aksatmayacağız. İnşallah belediye başkanının suçsuzluğu ortaya çıkar, aklanır, görevinin başına döner ve birlikte çalışırız” dedi.

Kaymakam Hakan Kafkas kimdir?

1982 yılında Erzincan’ın Üzümlü İlçesi’nde doğan Hakan Kafkas; ilk, orta ve lise eğitimini Üzümlü’de tamamladı. 34 yaşındaki genç kaymakam, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2002’de mezun oldu. 2009 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından kaymakam adayı olarak Erzincan iline atandı. Son olarak Gümüşhane’nin Torul İlçesi’ne kaymakam olarak atanan Kafkas, evli ve 1 çocuk babası.