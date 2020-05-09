Derik'te kayyım yönetimi bursları kesti, öğrencilere verilen 400 TL geri istendi!

Derik Belediyesi'ne atanan kayyım, belediye yönetimi tarafından dar gelirli öğrencilere verilmesi kararlaştırılan bursu durdurdu.

31 Mart seçimlerinde yüzde 69 oy ile HDP’nin kazandığı ve 16 Kasım 2019’da kayyım atanan Mardin’in Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, öğrencilere yazı göndererek bursun durdurulduğunu ve verilen bursların da geri ödenmesini istedi.

"Kamu zararı oluşmuştur"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; kayyım atandıktan 13 gün sonra İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği iki görevli tarafından hazırlanan denetim raporuna atıf yapılan kararda, “Öğrencilere toplam 5 bin 600 TL ödeme yapılarak kamu zararı oluşmuştur. Miktarı faiziyle birlikte belediye hesabına 1 ay içinde yatırmanız gerekmektedir. Aksi takdirde hakkınızda gerekli yasal işlemler başlatılacaktır” denildi.

400 TL geri istendi

İki aylık burs karşılığı aldığı 400 TL geri istenen Munzur Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerden Ömer Erol, ailesinin ekonomik durumu iyi olmadığı için burs aldığını belirterek "Kayyım atanır atanmaz bursu iptal ettiler. Arkadaşlarımızla, ‘Bari geri de almasınlar’ diye şakasını yaptık. Ama gerçek oldu. Öğrencilerin bir aylık aldığı bursun tümü kayyımın bir günlük harcaması bile yapmıyordur. Sanki zorla alıyormuşuz gibi göstermişler ve geri istiyorlar. Ya mezun olduktan sonra böyle bir işsizlik ortamında isteseydiler? Ucuz kurtuldum" dedi.