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Yaşam

Deriden beyin hücresi yapıldı

Amerikalı bilimadamları ilk kez deriden beyin hücresi yaratmayı başardı.

29 Temmuz 2011 03:00

T24 - Amerikalı bilimadamları ilk kez deriden beyin hücresi yaratmayı başardı.
 

55 yaşındaki bir kadının cildinden alınan hücrelerden üretilen nöronlar birbirlerine sinyal gönderebildi.


California Üniversitesi'nden uzmanlar önce deri hücrelerini kök hücreye dönüştürüp ardından mikro RNA denilen genetik maddeyi hücrelere aktararak bunların beyin hücresine dönüşmesini sağladı.


Daily Telegraph'ta yer alan habere göre bu; Alzheimer ve Parkinson gibi beyni etkileyen hastalıklar için de umut verici bir gelişme olarak tanımlanıyor.


Bu yöntemle ileride nakil için beyin dokusu da üretilebileceği düşünülüyor.

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