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Sağlık

Deri kanserinde etkili merhem geliştirildi

Kırmızı ışıkla etkin hale gelen bir merhem, deri kanserinin başlangıç ve orta seviyesinde yüzde 95 etkili oldu.

28 Ağustos 2008 03:00

Çok küçük maddelerden (nanomateryaller) yapılan ve kırmızı ışıkla etkin hale gelen bir merhem, deri kanserinin başlangıç ve orta seviyesinde yüzde 95 etkili oldu.

Sao Paulo Üniversitesi'nden bilim adamları tarafından geliştirilen merhem, Brezilya'nın 3 hastanesinde bir yıl boyunca denendi ve 400'den fazla hasta başarıyla tedavi edildi.

Araştırmanın başındaki Antonio Claudio Tedesco, merhemin doku bozukluğunun olduğu bölgeye sürüldüğünü, daha sonra kimyasal tepkilerin oluşması için bölgeye kırmızı ışık verildiğini, ilacın lazere duyarlı olmasının kanserli hücrelere saldıran serbest radikallerin oluşumunu sağladığını belirtti.

"Fotodinamik tedavinin dünyada 30 yılı aşkın süredir, Sao Paulo'da ise 1995'ten bu yana denendiğini" belirten Tedesco, bugün mevcut olan nanoteknoloji sayesinde bu alanda büyük gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

Merhemin cerrahi müdahale gerektiren tümör türlerindeyse etkili olmadığı bildirildi.

Bu teknik başarılı olsa da merhemin henüz satışa sunulmadığı, daha fazla sayıda hasta üzerinde bir dizi araştırmanın gerekli olduğu da vurgulandı.

(AA)

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