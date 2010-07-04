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Sağlık

Deri kanserinde artış var

Prof. Dr. Sıdıka Kurul, son yıllarda her türlü deri kanserinde artış görüldüğünü belirtti.

04 Temmuz 2010 03:00

T24 - Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sıdıka Kurul, son yıllarda her türlü deri kanserinde artış görüldüğünü belirterek, ''Bu artış, bronz tenin popüler olması nedeniyle bilinçsiz güneşlenme modası, solaryum kullanımının artması, ev dışı aktivitelerin yaygınlaşması, ortalama yaşın yükselmesi gibi nedenlerle açıklanıyor'' dedi.

Kurul, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bedeni tüm dış tehditlerden koruyan deride, güneş ışını, rüzgar, soğuk, sıcak gibi faktörlere maruz kalması nedeniyle kanser gelişebildiğine dikkati çekti.

Deri kanserinin en önemli nedeninin güneşten gelen ultraviyole ışınları olduğunu kaydeden Kurul, açık tenli kişilerin, çocukluklarında ağır güneş yanığı geçirenlerin ve sıra dışı benleri olanların daha fazla risk altında bulunduğunu vurguladı.

Yanık, osteomyelit, kıl dönmesi gibi iyileşmeyen yaraların kendi haline bırakılması durumunda da deri kanseri gelişebildiğinin altını çizen Kurul, ''saçlı bölgeler dahil deride iyileşmeyen yaraların, büyüme gösteren lekelerin aksi ispat edilene kadar deri kanseri kabul edilmesi gerektiğini'' bildirdi.

Kurul, deri kanserinden korunmak için en büyük kanser etkeni olan güneşten korunmak ve bilinçli güneşlenmek, güneşten koruyucu kremler kullanmak gerektiğini ifade etti. 


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