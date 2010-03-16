'Derhal istifa et, savcılar ve bakanlık harekete geçsin'

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BELEDİYE ARAZİSİNİ EŞİNİN ÜZERİNE YAPTI

Bahçeli: Aytaç Durak partimizden istifa etmelidir

Vali: Adli süreç başladı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın İngiltere'ye giderken havaalanında savcıları göreve çağırmasından sonra MHP lideri Bahçeli Aytaç Durak hakkında partisinin tutumu açısından noktayı koydu.AKP'den ayrıldıktan sonra son seçimi MHP adayı olarak kazanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında MHP'de disiplin süreci başlatıldı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bize herhangi bir şekilde disiplin soruşturmasına sebebiyet verdirmeden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı (Aytaç Durak) ve Belediye Meclis üyesi partimizden istifa etmelidir" dedi.Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Durak hakkındaki iddialara da değinerek,29 Mart 2009'da yapılan seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını MHP'nin adayı Aytaç Durak'ın kazandığını hatırlattı.Bu seçimin ardından geçen bir yıllık süreden sonra Durak ile yakın çalışma arkadaşları arasında birbirlerini ''yolsuzluk yapmakla'' suçlayan, ağır iddialara kadar varan tartışmanın kamuoyuna yansıdığını ifade eden Bahçeli, şunları söyledi:''Çok uzun yıllardan beri Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde beraber görev yapan bu şahısların birbirleri hakkında isnat ettikleri suçlar MHP'nin asla kabul edemeyeceği ve göz yummayacağı ahlaki alanlardır. Bugüne kadar toplumun en hassas olduğu ahlaki konularda zafiyet gösterenlerin MHP'de barınmaları ve sığınmaları söz konusu olmamıştır.Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığında yaşanan olaylar ve iddialarla ilgili olarak MHP tarafından gerçeklerin ortaya çıkartılması için muhakkık heyet teşkil edilmiştir. Şahısların birbirleri hakkındaki iddiaları bir iş ilişkisi olarak kabul edilmeli ve Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat süreci başlatılmalıdır. Bu konuda İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü bütün hukuki ve idari süreçleri harekete geçirmeli, konu bütün yönleriyle aydınlatılmalıdır.Partimiz gerçekler ortaya çıkıncaya kadar hiç kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğine inanmaktadır. Ancak son derece hassas olduğumuz alana giren bu konuda adı geçen ve birbirlerine suç isnat eden şahıslar aklanıncaya, yolsuzluk iddiaları son buluncaya kadar bu kişilerin MHP tüzüğü gereğince üyelik ilişkilerine ara vermek üzere disiplin hükümleri başlatılacaktır.Konunun bütün yönleriyle aydınlatılmasıyla oluşacak gelişmelere göre bu şahısların üyeliğe kabul durumları talepleri halinde yeniden gözden geçirilecektir. Temennimiz odur ki, bize herhangi bir şekilde disiplin soruşturmasına sebebiyet verdirmeden, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyesi partimizden istifa etmelidir.''Adana Valisi İlhan Atış, Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Aytaç Durak hakkında adli sürecin başladığını açıkladı.