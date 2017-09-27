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Dereye düşünce ayağı kırılan köpeği itfaiye kurtardı

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te dereye düşmesi sonucu ayağı kırılan 'Pars' isimli köpek itfaiye ekibince kurtarıldı

27 Eylül 2017 17:56

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te dereye düşmesi sonucu ayağı kırılan \'Pars\' isimli köpek itfaiye ekibince kurtarıldı. Sahibi, köpeğini tedavi için veterinere götürdü.
Olay, Yenidoğan Mahallesi Kaya Sokak\'tan geçen derede meydana geldi. Emre Solmaz\'a ait \'Pars\' isimli köpek yaklaşık 6 metreden dereye düştü. Sol ön ayağı kırılan ve hareket edemeyen köpeğin sahibi Emre Solmaz itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Sevk edilen itfaiye ekibi dereye inerek sedye ile köpeği dereden çıkardı. Pars sahibi tarafından daha sonra veterinere götürüldü.

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