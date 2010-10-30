-DEREYE DÜŞEN ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU KOCAELİ (A.A) - 30.10.2010 - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dereye düşerek kaybolan 4 yaşındaki Omay İnaltay'ın cesedi bulundu. AKUT, Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri, Akçat ve Yalakdere köyleri arasındaki derede arama çalışmalarına dün akşam havanın kararmasıyla ara vermek zorunda kaldı. Kızının dereye düştüğü Başdeğirmen Alabalık Tesisleri'ni terk etmeyen İnaltay ailesi ve yakınları, daha sonra olay yerine SAR Arama ve Kurtarma Eğitim Danışmalık Güvenlik Hizmetleri firmasından bir ekip çağırdı. Gece boyunca yapılan aramada 4 yaşındaki Omay'ın cesedi, sabah saatlerinde Başdeğirmen Alabalık Tesisleri'nden yaklaşık 2 kilometre uzakta, bir ağacın dalına kolu takılmış olarak bulundu. Küçük kızın cesedi, Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Omay İnaltay, anne ve babası ile ikiz kardeşi ile İzmit'ten kahvaltı yapmak için gittikleri Karamürsel'deki Başdeğirmen Alabalık Tesisleri'nde dereye düşerek kaybolmuştu.