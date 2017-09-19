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Derede kaçak avlanan 3 kişiye para cezası

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Çaylıoğlu Köyü'ndeki derede kaçak avlanan 3 kişiye 399'ar lira para cezası kesildi

19 Eylül 2017 00:09

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi Çaylıoğlu Köyü\'ndeki derede kaçak avlanan 3 kişiye 399\'ar lira para cezası kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Çaylıoğlu Deresi\'nde 3 kişinin suya ağ atarak kaçak avlandığını tespit etti. Sazanları ağ ile yakalayan B.G., R.G. ve U.G., jandarma tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. 3 kişiye, yasadışı avlanmaktan 399\'ar lira para cezası kesildi. Jandarmanın el koyduğu ağ ve diğer malzemeler ile balıklar, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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