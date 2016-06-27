Derede biriken metan gazı 100 kişiyi zehirledi

Niğde kent merkezinde sahur vaktinde yayılan ağır ve kötü kokudan etkilenen vatandaşlar, doğalgaz kaçağı olduğunu düşünerek ihbarda bulundu. Yaklaşık 100 kişinin gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılmasına sebep olan kokunun Kızılca Deresi'nde biriken metan gazından kaynaklandığı belirlendi.

Kentin farklı noktalarından peş peşe ihbar alan polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tüm mahalleler gezerek kokunun kaynağını bulmaya çalıştı. Doğalgaz kaçağı olma tehlikesi nedeniyle irtibat kurulan doğalgaz dağıtım şirketi yetkilileri, yapılan kontrollerde herhangi bir kaçağa rastlamadıklarını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; gece boyunca yapılan çalışmalarda Kızılca Deresi'nin bitiminde toplanan sudan yayıldığı belirlenen koku nedeniyle suda yapılan ölçümlerde yüksek oranda metan gazı tespit edildi. Niğde Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Ahmet Akaycan, bölgedeki çalışmaları yerinde izlerken, incelenmek üzere dereden numune su alındı. Kokunun, derede geniş bir alana yayıldığı tahmin ediliyor.