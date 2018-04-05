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Derecik'ten PKK'nın Hakurk kampına yoğun top atışı

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari)- (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ndeki Hudut Alayı'ndan, Irak’ın kuzeyindeki PKK’nın Hakurk kampının bulunduğu alanlar yoğun top atışına tutuldu

05 Nisan 2018 23:33

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari)- (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi\'ndeki Hudut Alayı\'ndan, Irak’ın kuzeyindeki PKK’nın Hakurk kampının bulunduğu alanlar yoğun top atışına tutuldu.
Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi\'ndeki 34\'üncü Hudut Alay Komutanlığı\'nda İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belirlenen PKK\'nın Kuzey Irak tarafındaki Hakurk bölgesine, akşam saatlerinde yoğun top atışı yapıldı. Yaklaşık 25 dakika süren top atışlarının yapıldığı Hudut Alayı\'ndan dumanların yükseldiği görüldü.

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