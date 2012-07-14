Dereceli Şevval'i SBS'de cevap kağıdını unutan görevli yaktı

Son iki yıl Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) dereceye giren Melike Şevval Çelik'in sınavı, cevap kâğıdının kaybolması sebebiyle iptal edildi.

Zaman'ın haberine göre, 6. sınıfta 500 tam puan, 7. sınıfta da 488,576 puan alan Özel Çamlıca Bilfen Koleji öğrencisi Çelik, bu seneki sınavda büyük bir ihmalin kurbanı oldu. 12 Haziran'da sınava Üsküdar İbrahim Hakkı İlköğretim Okulu'nda giren Çelik, cevap kâğıdını sınav görevlisine teslim ettikten sonra sınıftan çıktı.

Ancak Çelik'in cevap kâğıdını görevli sınıfta unuttu. Daha sonra hademelerin fark ettiği cevap kâğıdı okul yönetimine ulaştırıldı. Görevliler de cevap kâğıdını Ankara'ya iletti. Önceki gün açıklanan SBS sonuçlarında Çelik ailesi büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

İnternet sisteminde Melike Şevval Çelik'in puanı 493 görünüyordu. Kısa bir süre sonra tekrar sisteme girerek sonuçlara bakan Çelik ailesi, bu sefer de 'sınavınız iptal edilmiştir' yazısıyla karşılaştı. Baba Tevfik Çelik, okul yetkililerini mahkemeye vereceklerini söyledi.



