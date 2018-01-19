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Dere yatağına düşen tavuğu belediye ekipleri çıkardı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, dere yatağına düşen tavuk, belediye ekiplerince kurtarıldı

19 Ocak 2018 18:25

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, dere yatağına düşen tavuk, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Körfez Yeni Yalı Mahallesi\'nden geçen Ağadere\'ye düşen tavuğu görenler, belediyeye haber verdi. Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne bağlı hayvan kurtarma ekibi, dere yatağına girdi. Elinde file kepçe olan görevli, az miktarda suyun bulunduğu dere yatağında tavuğu kovaladı. Görevli tavuğu file kepçe ile yakalayarak, dere yatağından çıkardı. Tavuk, görevliler tarafından götürülürken, sahibinin bulunup, hayvanın teslim edileceği belirtildi. 

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