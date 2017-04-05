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Spor

'Derby della Capitale'den Lazio finale çıktı

Roma, Lazio'yu 3-2 yenmesine karşın ilk maçı 2-0 kaybettiği için İtalya kupasında yarı finalde elendi

05 Nisan 2017 12:17

Futbolda, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Roma'ya 3-2 yenilen Lazio, ilk maçı 2-0 kazanmasından dolayı adını finale yazdırdı.

Yarı finalde 2-0'lık Lazio galibiyetiyle sonuçlanan ilk maçın rövanşında Roma ile Lazio, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

Mücadelenin 37. dakikasında Lazio, Sergej Milinkovic-Savic'in golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı, Roma'dan Stephan El Shaarawy'in 43. dakikada attığı golle 1-1 berabere sonuçlandı.

Maçın 56. dakikasında Ciro Immobile'nin golüyle 2-1 öne geçen Lazio, kalan bölümde üstünlüğünü koruyamadı. Roma, 63 ve 90. dakikalarda Mohamed Salah'ın ayağından iki gol buldu.

Gol düellosu şeklinde geçen maç, 3-2'lik Roma galibiyetiyle sona ererken, bu skor Roma'nın finale çıkması için yeterli olmadı. Lazio, maçı 3-2 kaybetmesine karşın 2 sezon aradan sonra kupada adını yeniden finale yazdıran takım oldu.

Maç sonunda Laziolu oyuncular, taraftarlarıyla büyük sevinç yaşadı.

İtalya Kupası yarı finalinin diğer ayağında Napoli, ilk maçta 3-1 yenildiği Juventus'u ağırlayacak.

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