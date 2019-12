Derbiye yakışan mücadele

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, derbiye yakışan bir mücadele olduğunu, ancak yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Mustafa Denizli, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, maçtan önce düşündüklerinin gerçekleşmesini bekleyecek bir anlayışla oyuna başladıklarını belirterek, "Bunu devam ettirdik. Hem Fenerbahçe için, hem bizim için zor bir maçtı. Fenerbahçe'nin oldukça geride kalabileceği bir kayıp maçıydı. Bizi rahatlatacak, en azından bir puan dahi avantajımızı devam ettirecekti. Neticede zorlu ve şampiyonluk mücadelesinde bize rakip olan takımlara karşı dış sahada oynamanın en azından avantajını kullanamadık" dedi.



Oyunun geri kalan bölümünde sayısal olarak eksik kalmalarının ardından normal şartlarda düşündükleri değişiklikleri yapamadıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Derbiye yakışan, heyecanı ve mücadelesi olan daha önemlisi centilmence bir maç oldu. Ancak üzgün olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.



"MAÇI KURTARACAK DURUMDAYDIK"



Denizli, Fenerbahçe'nin oyundan düştüğü sırada gol yediklerini ve daha sonra yaptıkları değişikliklerle oyunu kendi lehlerine çevirmeye çalıştıklarını söyledi.



Maç öncesi ortaya konulan verilerin fazla önemli olmadığını ifade eden Denizli, şunları kaydetti:



"Biz özellikle oyunun ikinci yarısında risk aldık. Birebir oyun anlayışını ortaya koyduk. Çok uzun süre gerçekleştirilecek bir strateji değildi. Bugün hatalarımız sadece yediğimiz gollerde olmadı. Özellikle iyi çıktığımız ataklarda ya vuruşta, ya da final paslarında yine eksikliğimiz vardı. Ama bunları mutlaka her geçen hafta en azından pozisyon olarak çoğaltmak durumundayız. Kolay değil. Uzun bir süre güçlü bir ekibe karşı eksik mücadele ettik. Riskli bir oyun anlayışını göze alınca hem pozisyon üretme açısından avantajımız vardı, hem de böyle pozisyonları rakibe verme durumu oluştu. Neticede kaybedilen bir maç oldu."



Maç 1-1 devam ederken oyunun kendilerine döndüğünü iddia eden tecrübeli teknik adam, "Esasında kurtulmuş bir maçtı. Fenerbahçe, oyundan düştüğü sırada gol yedik. Oyunun mutlak hakimi biz görünüyorduk. Ama mutlaka hatalar bazen oyunu olumsuz etkileyebiliyor" dedi.



"ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEKİLDE GOL YEMEMİZ ÜZÜCÜ"



Denizli, en fazla çalıştıkları konuda gol yediklerini bunun da üzücü olduğunu dile getirdi.



Futbolun hatalar oyunu olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, "Tello'nun sakatlığı nedeniyle birkaç pozisyonda değişiklik yapmak zorunda kaldık. Dün belki 50'nin üzerinde çalıştığımız konuda gol yememiz üzücü. Bu 50 ortanın hiç birisi de gol olmamıştı, ancak burada oldu. Takım olarak en fazla çalıştığımız şekillerde kalemizde gol görmemiz nedeniyle hem futbolcularım, hem benim üzüntüm katlanarak devam ediyor" dedi.



İkinci golde de bir anlık gaflet yaşadıklarını kaydeden Denizli, "İki futbolcumuzun bir anda düşüncelerini birbirlerine aktarmaları sonrası alakası olmayan bir pozisyonun golle sonuçlanmasına neden oldu. Neticede şu an önemli bir puan farkı olmadan yarış devam ediyor. Bu haftalar az da olsa önemli takımlar için avantaj sağlayacak haftalar. Henüz ligin yarısına gelmedik. Avantaj sağlayan takımın olmadığını düşünürsek, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içinde olduğunu görmemiz lazım" diye konuştu.



Kalecilerin attığı topların gol olması nedeniyle derbiye yakışan bir maç olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Mustafa Denizli, "Kaleci paslarıyla dünyanın her yerinde gol oluyor. Tek topla gole giden pozisyonlarda önemli hatalar vardır. Bizim olsun, rakibin olsun birinci topa müdahale ve yerden olsun, havadan olsun defansın özellikleri arasında olması gerekiyor" dedi.



Denizli, Tello'nun oynayacak durumda olmadığını dile getirdi.





"ZAPOTOCNY GEÇ KARAR VERİYOR OLABİLİR"



Fenerbahçe karşısında önemli hatalar yapan ve daha önce Metalist maçında da aynı hataları gerçekleştiren Zapotocny konusundaki soruyu yanıtlayan Denizli, "Bazı pozisyonlarda geç karar veriyor olabilir. Sivasspor maçında da yaşadık. Futbolcunun inisiyatifi çok önemli. İkinci golde Gökhan ile yakın olması, Gökhan'ın müdahale edebileceğini düşünmüş olabilir. Futbol hatalar oyuncu. Neticede her futbolcumuz önemli hatalar yapıyor. Zapotocny yapınca dikkat çekiyor" diye konuştu.



Denizli, Fenerbahçe taraftarlarının kendisini iyi karşılaması, ancak Rüştü ile Nobre'ye aynı ilgiyi göstermemeleri konusundaki soruyu ise, "Neticede benim gibi onlar da o camiaya hizmet vermiş insanlar. Ben duymadım, görmedim. Yapmasalardı daha iyi olurdu. Bizler her kulüpte görev yapabiliriz. Uzun yıllar görev yapmış insanlar, özellikle Rüştü. Üzüldüm. Tamamının yaptığını zannetmiyorum. Maç içinde bazen insanlar duygularını kontrol edemiyor. Keyifsiz bir derbi olmadı. Herhangi bir taşkınlık olmadı. Böyle bir derbi rekabetinde rakip takımın başında bulunan bir insanın daha iyi irdelendiği zaman bu kulüpte de iyi izler bıraktığı manası çıkarılır. Diğer oyuncular da terlerini akıtmış oyunculardır. Gün gelir bazen rakip olursunuz. Üçümüze de aynı sevgiyi desteği gösterselerdi daha memnun olurduk" diye yanıtladı.



Denizli, Delgado'nun performansı konusundaki soru üzerine, "Burada eğer oyunu önde götürseydik eleştiriler doğru olabilirdi. Alınması gereken bir maç kaliteli ayaklarla daha kolay olabilir. Delgado, her an oyunu atacağı bir şutla, pasla kurtarabilecek bir oyuncu. Benim istediğim oyun çizgisine ulaşmadı. Bunların hepsini aşacağız" dedi.



Bu arada Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, maç sonunda soyunma odasına gittiler.