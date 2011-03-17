-DERBİYE GÜVENLİK ORDUSU İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. İstanbul Valiliği'nde basın mensuplarına açıklama yapan Mutlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin İstanbul için önemli bir etkinlik olduğuna değinirken, ''Türk Telekom Arena'nın ilk derbisi olması anlamında da ehemmiyet arz ediyor. Tüm tedbirleri, kulüpler ve taraftar temsilcileriyle yaptığımız toplantılarla, işbirliği içerisinde alıyoruz. Gerek trafik, gerek güvenlikle ilgili hiçbir problem olmaksızın, bu derbinin sportif centilmenlik anlayışına uygun bir şekilde geçeceğini ümit ediyorum'' dedi. Derbi karşılaşmasında polis ve özel güvenlik elemanlarından oluşan 5 bin kişilik bir güvenlik ordusu olacağına değinen Mutlu, şunları söyledi: ''Bu rakam ihtiyaçların karşılanabilmesi açısından yeterli. Yeni yapılmış bir stat için alınması gereken güvenlik önlemleri neyse, bunların hepsini aldık. Bir zafiyet oluşmaması için bütün detayları planladık. En ufak bir zafiyet oluşmayacaktır. Alacağınız tüm tedbirlere rağmen kulüpler ve taraftarların göstereceği hassasiyet çok önemli. Centilmenlik ruhu içinde hareket edilmesiyle hedefe ulaşılması mümkün. Aldığımız tüm tedbirlere taraftarların ve kulüplerimizin yardımcı olmasını bekliyoruz. Aldığımız tedbirlerle güvenlik açısından sıkıntı oluşmayacağından eminiz. Taraftarlara da güveniyoruz. Hiçbir güvenlik önlemi tek taraflı değildir. Bunun diğer tarafında da taraftarlar ve kulüpler var. Ancak işbirliğinin üst düzeyde olduğunu buradan paylaşmak istiyorum.'' -"GALİBİYET BİZİ FARKLI YERLERE GÖTÜREBİLİR" Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano, Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray ile yapacakları derbi maçın kendileri için final niteliğinde olabileceğini belirterek, ''Galibiyet, 3 puan dışında bizi çok farklı yerlere götürebilir'' dedi. Uruguaylı savunma oyuncusunun Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamalar kulübün internet sitesinde de yayınlandı. Derbinin, iki ekibin de son durumunun hiçbir öneminin olmadığı bir mücadele olduğunu vurgulayan Fenerbahçeli futbolcu, ''Bizim daha formda olmamızın ya da onların problemlerinin olmasının hiçbir önemi yok. Bu bir derbi karşılaşması ve Türkiye'nin en büyük derbisi. İki takım da savaşmak için sahada olacak. Biz çok önemli bir seriyi devam ettirmek ve bu 3 puanı mutlaka almak istiyoruz. Çok zor bir karşılaşma olacak ve bunun farkındayız. Üç puanları toplaya toplaya ligin sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bu maç, bizim için final maçı niteliğinde olabilir. Galibiyet, 3 puan dışında bizi çok farklı yerlere götürebilir'' ifadelerini kullandı. İyi yaptıkları şeylerden vazgeçmemeleri gerektiğini, hataları da azaltmak durumunda olduklarını anlatan Lugano, şunları kaydetti: ''Galatasaray, seyircisinin de avantajıyla bu hatalarımızı değerlendirmeye çalışabilir. Bunun dışında teknik, taktik ve fiziksel açıdan üst düzey bir performans göstermeliyiz. Bu maç, bütün faktörlerin bir arada olması gereken bir maç. Bizden çok fazla şey bekleyen bir maç. Bunun bir de duygusal boyutu var tabii ki. Tüm bunları birleştirirsek oradan başarılı bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. Bu maç tamamen bir detay maçı. Biz de bu detayları belirleme ve sahaya taşıma konusunda başarılı olmalıyız. Derbileri, ufak tefek detaylar belirler ve bunları en iyi başaran takım galip gelir. Saha içi, saha dışı nelere çok dikkat etmemiz gerektiğinin farkındayız. Maçın bütün coşkusunu ve atmosferini yaşamak için de orada olacağız. Oynadığımız futboldan keyif almak ve izleyenlere de keyif vermek istiyoruz. Bizi sonuca götürecek detaylara çok iyi hazırlanıp psikolojik açıdan da çok yeterli olmamız gerekiyor.'' Lugano, kendi performansıyla ilgili de ''Kolektif şekilde düşünmeye ve çalışmaya özen gösteriyorum. İkinci yarıda performansım da yükselişe geçti. Bu maçta tabii ki daha fazlasını vermem lazım. Tamamen bir ekip çalışması halinde olmamız gerekiyor. Sen yaptın ya da ben yapıyorum olarak değil, takım olarak bu işin içinde olmamız gerekiyor'' şeklinde ifadeler kullandı. -BARIŞ ÖZBEK'TEN AYRILIK SİNYALİ Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek, Türkiye'den ayrılmak istediğini belirtti. Barış, Alman Kicker dergisine verdiği röportajda, ''Galatasaray'da bir gelecek görüyor musunuz'' şeklindeki soruyu, ''Doğrusunu söyleyeyim; Galatasaray'da 4 yıl yeter. Şimdi yeni hedefler istiyorum. Yeni bir lig. Rot-Weiss Essen'den 4 yıl önce geldiğimde Galatasaray benim için çok çekici idi. Bunu başardım. Şampiyon oldum. Şimdi değişiklik düşünüyorum'' diye yanıtladı. Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynamayı düşünüp düşünmediği sorusuna karşılık da Barış, Bundesliga'nın kendisi için çok cazip olduğunu, ailesinin Almanya'da yaşadığını belirterek, ''Memleketime dönmek istiyorum'' dedi. ''Performansınızdan memnun musunuz'' şeklindeki soru üzerine de Barış, sakatlıklara rağmen birçok maçta yer aldığını, ancak bu sezondan memnun olmadığını, performansta hiçbir zaman memnun olunmaması gerektiğini ifade ederek, bu konuda Alman Milli Takımının eski kalecisi Oliver Kahn gibi düşündüğünü ve mücadeleci bir yapıya sahip olduğunu kaydetti. Genç futbolcu, ''Türkiye'ye transferinizle bir hata mı yaptınız'' soruna ise ''Hayır. UEFA Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray büyük bir kulüp. Ben bir hata yapmadım. Burada başardığımdan gurur duyuyorum. Almanya'da gözden uzaktım, ancak burada Avrupa Ligi'nde oynadım. O zamanlar Türk Milli Takımı'ndan da davet geldi ve bunu geri çevirdim'' karşılığını verdi. Fenerbahçe'ye karşı yarın oynayacakları karşılaşmanın kendileri için son şans olduğunu ifade eden Barış, sadece taraftarların değil, futbolcuların da bu sezonda hayal kırıklığı yaşadığını, elde edilen sonuçlara rağmen 50 bin kişilik stadın her maçta hemen hemen tümüyle dolu olduğunu, sonuçların Galatasaray'a yakışmadığını, Galatasaray'ın daha üst sıralarda bulunmaya alışık olunduğunu kaydetti. Galatasaray'ın geçen sezon da iyi olmadığını, ancak ligi üçüncü sırada tamamladıklarını anlatan Barış, ''Burada bu yetmez. İkinci olmak bile burada başarısızlıktır'' dedi. Barış, 4 yıl futbol oynadığı Galatasaray'da bu süre içinde 6 teknik direktörün değiştiğine işaret ederek, şampiyon oldukları 2008 yılındaki takımdan sadece 4 ya da 5 futbolcu kaldığını, bunun normal olmadığını ve Galatasaray'da süreklilik konusunda bir eksiklik bulunduğunu anlattı.