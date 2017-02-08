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Spor

Derbiye bilet bulamayan 2 Beşiktaş taraftarı geceden tırmanıp Arena'ya girdi

"Fanatik Beşiktaş taraftarıyım, maçı izleyeceğiz diye bir çılgınlık yaptık ama günü nezarette geçirdik"

08 Şubat 2017 11:50

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan kupa maçında bilet bulamayan iki taraftarın maçı izleyebilmek için cumartesi gecesinden stada tırmanıp girdikleri belirlendi. 23 yaşındaki Onur C ile arkadaşı 17 yaşındaki Süleyman T. uyumaları üzerine güvenlik görevlilerince fark edildi.

Eski açık tribününden girdikleri belirlenen 2 taraftarı polis tam 4 saat aradı. Aramalar sonucu ekipler iki taraftarı bir brandanın altında uyurken buldular.

Habertürk Spor Servisi'nin haberine göre, günü nezarette geçiren iki taraftar hakkında savcılık, Spor ve şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan ‘yasak alanlara girmek’ suçlarından soruşturma başlattı.

İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılıkta ifade veren Onur C., “Fanatik Beşiktaş taraftarıyım. Maçı izleyeceğiz diye bir çılgınlık yaptık ama günü nezarette geçirdik, Maçı da izleyemedik. Fenerbahçe de galip geldi” diye konuştu.

Konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, gizlice stada girerek sabahlayan Onur C. ile Süleyman T.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 

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