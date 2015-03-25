Derbinin olay adamı Emenike İstanbul'a döndü

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike, dinlenmek ve moral kazanmak için iki günlüğüne gittiği Londra’dan İstanbul’a döndü.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin "olay adamı "Emenike'nin maçın ertesi günü Türkiye'den ayrılması çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu.

Golcü futbolcunun Fenerbahçe ile ipleri kopardığı ve bir daha Türkiye'ye dönmeyeceği ileri sürüldü. Bazıları ise iki günlük izninde "kafa dinlemek" için yurt dışına gittiğini söyledi.



Emenike, ailesinin "Sana kuvvetli büyü yapıldı. Bu büyü çözülmezse gol atamazsın" baskısı üzerine "büyü bozdurmak" için Londra'ya gittiği ve Nijeryalılarla buluştuğu iddia edildi.

Nijeryalı futbolcusu, dinlenmek ve moral kazanmak için iki günlüğüne gittiği Londra’dan İstanbul’a döndü.

Atatürk Havalimanı’nda uçaktan indikten sonra kulağındaki kulaklıkla soruları cevapsız bırakan Emenike, burada kendisini tanıyıp fotoğraf çektirmek isteyenlerin hatırını kırmadı. Özellikle turistlerin büyük ilgisini çeken Emenike, havalimanından doğrudan evine gitti.