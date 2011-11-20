-Derbinin ilk yarısı golsüz İSTANBUL (A.A) - 20.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada iki takım da eksiklerini gidermenin rahatlığıyla maça çıktı. Beşiktaş, orta sahada Ernst, Veli ve Aurelio ile rakibini kilitlemeye çalıştı. Siyah-beyazlı ekip, kendisini hücuma taşıyacak Simao ve Quaresma'yı topla buluşturamayınca ilk dakikalarda Galatasaray kalesinde arzuladığı pozisyonları üretemedi. Ev sahibi takım, Quaresma ve Simao'nun hücumda etkili olduğu anlarda tehlikeli oldu. Özellikle 24 ve 25. dakikalarda çok önemli pozisyonlar yakalayan siyah-beyazlı ekip, bu iki pozisyonda Almeida ve Quaresma ile golü bulamadı. Önde baskı yaptığı anlarda rakibini hataya zorlayan Beşiktaş, Almeida'yı rakip savunmanın içinde hava toplarında iyi kullandı. 31. dakikada Simao ile bir şutu daha direkten dönen siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. Galatasaray ise özellikle rakibin savunmadaki zayıf karnı kanatları kullanmayı denedi. Selçuk, Melo ve Engin ile organize olan sarı-kırmızılı ekip, nitekim soldan ve sağdan üst üste iki tehlike yaratmasını bildi. Konuk ekip, ilk 10 dakikadaki iyi oyunun ardından düşüş yaşadı ve savunmasında üst üste hatalar yapınca kalesinde tehlikeler yaşadı. İlk bölümün dışında dağınık bir görüntü çizen sarı-kırmızılı takımda, özellikle Kazım Kazım topları ezdi. Galatasaray, kötü oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 0-0 berabere tamamladı. 6. dakikada Selçuk'un soldan ortasında ceza alanı içinde arka direkte topla buluşan Kazım Kazım'ın sert şutunda, meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti. 9. dakikada Kazım Kazım'ın sağdan pasında ceza alanı içinde ön direkte Engin'in boş pozisyonda dokunamadığı topa Beşiktaş savunması sahip oldu. 18. dakikada Quaresma, sol çaprazdan ceza alanına girdiği anda sert vurdu, kaleci Muslera son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 20. dakikada Selçuk'un uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Cenk topu kontrol etti. 22. dakikada Quaresma ceza alanı önünde bu sefer sert vurdu, ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti. 24. dakikada Beşiktaş, en tehlikeli pozisyonu buldu. Galatasaray savunmasından seken topu önünde bulan Simao, bekletmeden Quaresma'nın önüne bıraktı. Bu oyuncunun ceza alanı içinden sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı çeldi. Arka direkte topu önünde bulan Almeida'nın yerden şutunda, Semih'ten seken ve direğin dibine çarparak oyun alanına geri dönen meşin yuvarlağa Muslera sahip oldu. 25. dakikada Veli'nin soldan ortasında arka direkte topla buluşan Almeida'nın kafa vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 31. dakikada Aurelio'nun sağdan ortasında ceza yayı üstünde topla buluşan Almeida, meşin yuvarlağı daha müsait durumdaki Simao'nun önüne bıraktı. Bu futbolcu ceza alanı içine girdiği anda sert vurdu, ancak meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti. Beşiktaş'ın daha net pozisyonlar bulduğu mücadelenin ilk yarısı da 0-0 beraberlikle sona erdi. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Beşiktaş: Cenk Gönen, Hilbert, Sivok, Egemen Korkmaz, İsmail Köybaşı, Quaresma, Ernst, Mehmet Aurelio, Veli Kavlak, Simao, Almeida Galatasaray: Muslera, Eboue, Ujfalusi, Semih Kaya, Hakan Balta, Melo, Kazım Kazım, Selçuk İnan, Ayhan Akman, Engin Baytar, Elmander Sarı Kartlar: Dk. 8 Semih Kaya, Dk. 17 Melo (Galatasaray)