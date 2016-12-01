Derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. TFF'den yapılan açıklamada derbiyi Hüseyin Göçek’in yöneteceği bildirildi.



Göçek’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kemal Yılmaz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Tolga Özkalfa oldu.

13. haftanın hakemleri

3 Aralık Cumartesi



14:00 Medipol Başakşehir – Antalyaspor (BÜLENT YILDIRIM)

19:00 Fenerbahçe – Beşiktaş (HÜSEYİN GÖÇEK)



4 Aralık Pazar



13:30 Aytemiz Alanyaspor – Atiker Konyaspor (ALİ PALABIYIK)

16:00 Osmanlıspor – Kardemir Karabükspor (HALİS ÖZKAHYA)

16:00 Gaziantepspor – Akhisar Belediyespor (ÖZGÜR YANKAYA)

19:00 Kasımpaşa – Galatasaray (METE KALKAVAN)

19:00 Adanaspor – Gençlerbirliği (ARDA KARDEŞLER)



5 Aralık Pazartesi



20:00 Kayserispor – Trabzonspor (SERKAN ÇINAR)

20:00 Bursaspor – Çaykur Rizespor (ÜMİT ÖZTÜRK)