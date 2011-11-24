Derbinin faturası kesildi!

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda kulüplere ceza yağdırdı.



Kurul, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle Beşiktaş Kulübü'ne 1 maç saha kapatma cezası verirken, ayrıca siyah-beyazlı kulübünün aynı nedenlerden toplam 235 bin lira para cezası almasına karar verdi.



Beşiktaş Kulübü'nün yanı sıra Galatasaray da derbi mücadelesinde yaşanan olaylar nedeniyle cezalar aldı. Sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Felipe Melo, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası alırken, kulüp de devre arası süresinin aşılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle kurul tarafından 5 bin lira para ile cezalandırıldı.



PFDK, Fenerbahçe'nin, taraftarların neden olduğu çirkin tezahürat ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle toplam 75 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.



Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü ile Kardemir Karabükspor'a ise taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 5'er bin lira para cezası verildi.





DİĞER CEZALAR



Kurulun, çeşitli kulüplere verdiği diğer cezalar ise şöyle:

4 maç men: Hakan Yılmaz (Çankırıspor antrenörü)

3 maç men: Emre Özivgen (İskenderun Demirçelikspor oyuncusu)

2 maç men: Sadettin Özer (Mardinspor oyuncusu), Emrah Gülcemal (Elazığ Belediyespor oyuncusu), Ömer Faruk Kartal (Gümüşhanespor oyuncusu), Ömer Çelik (Batman Petrolspor oyuncusu), Can Güven (İskenderunspor 1967 antrenörü)

1 maç men: Hakan Açıkalın (Keçiören Sportif oyuncusu), Erkan Yetişmiş (Sancaktepe Belediyespor oyuncusu)

13 bin lira: İstanbul Güngörenspor, Akhisar Belediyespor

10 bin 500 lira: Sakaryaspor

9 bin 500 lira: Mardinspor

3 bin 800 lira: BUGSAŞ Spor

3 bin lira: TKİ Tavşanlı Linyitspor, Sandıklı Belediyespor, Maltepespor

2 bin lira: Şanlıurfaspor, Ofspor, Beylerbeyispor

Bin 350 lira: Batman Petrolspor

Bin 50 lira: Keçiören Sportif

Bin lira: Altınordu, Hatayspor





