Derbinin bilet fiyatları belli oldu

Bilet fiyatlarının 175 TL ile 1500 TL arasında olduğu belirtildi. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Bu önemli müsabakanın biletlerinin yarın saat 11.00’de satışa sunulacağı ifade edildi. Taraftarların biletlerini passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabileceği belirtildi.

Derbinin bilet fiyatları şöyle:



1. Kategori: 490 TL

2. Kategori: 450 TL

3. Kategori: 390 TL

4. Kategori: 375 TL

5. Kategori: 325 TL

6. Kategori: 295 TL

7. Kategori: 200 TL

8. Kategori: 175 TL

VIP 100: 1.500 TL

VIP 101-126: 1.250 TL