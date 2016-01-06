Derbilerin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2015-16 sezonunun 2. yarısında oynanacak 16 maçın programını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 4 büyük takımlar arasındaki maçlar şu tarihlerde oynanacak:
19. Hafta
24 Ocak Pazar 20.00
Trabzonspor-Beşiktaş
22. Hafta
21 Şubat Pazar 19.00
Galatasaray-Trabzonspor
23. Hafta
29 Şubat Pazartesi 20.00
Fenerbahçe-Beşiktaş
26. Hafta
20 Mart Pazar 19.00
Galatasaray-Fenerbahçe
30. Hafta
24 Nisan Pazar 20.00
Trabzonspor - Fenerbahçe
32. Hafta
8 Mayıs Pazar 20.00
Galatasaray - Beşiktaş