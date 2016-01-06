Derbilerin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2015-16 sezonunun 2. yarısında oynanacak 16 maçın programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 4 büyük takımlar arasındaki maçlar şu tarihlerde oynanacak:

19. Hafta

24 Ocak Pazar 20.00

Trabzonspor-Beşiktaş

22. Hafta

21 Şubat Pazar 19.00

Galatasaray-Trabzonspor

23. Hafta

29 Şubat Pazartesi 20.00

Fenerbahçe-Beşiktaş

26. Hafta

20 Mart Pazar 19.00

Galatasaray-Fenerbahçe

30. Hafta

24 Nisan Pazar 20.00

Trabzonspor - Fenerbahçe

32. Hafta

8 Mayıs Pazar 20.00

Galatasaray - Beşiktaş