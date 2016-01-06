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Spor

Derbilerin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 20 Mart'ta oynanacak

06 Ocak 2016 10:16

Türkiye Futbol Federasyonu, 2015-16 sezonunun 2. yarısında oynanacak 16 maçın programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 4 büyük takımlar arasındaki maçlar şu tarihlerde oynanacak:

19. Hafta
24 Ocak Pazar 20.00
Trabzonspor-Beşiktaş

22. Hafta 
21 Şubat Pazar 19.00
Galatasaray-Trabzonspor

23. Hafta
29 Şubat Pazartesi 20.00
Fenerbahçe-Beşiktaş

26. Hafta
20 Mart Pazar 19.00
Galatasaray-Fenerbahçe

30. Hafta
24 Nisan Pazar 20.00
Trabzonspor - Fenerbahçe

32. Hafta 
8 Mayıs Pazar 20.00
Galatasaray - Beşiktaş

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