-DERBİLERE FENERBAHÇE DAMGASI İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 18 Mart Cuma günü yapılacak derbi öncesi, Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı son yıllarda lig maçlarında galibiyet ve gol sayısı açısından büyük üstünlüğü göze çarpıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 12 maçtan 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalırken, sadece 1 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında ise son 12 lig maçından 9'unu kazanıp, 2'sinde berabere kalıp, yine sadece 1'ini yitirdi. Ezeli rakipleri ile yaptığı son 24 lig maçında sadece 2 kez yenilen, 17'sini kazanan, 5'inde de berabere kalan ''Sarı Kanaryalar'', bu maçlarda rakip fileleri toplam 39 kez havalandırıp, kalesinde 18 gol gördü. -CİMBOM'UN EVİNDEKİ MAÇLARI- Galatasaray, evindeki 12 maçtan sadece 6'sını kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezon iç sahada, 8'i Ali Sami Yen Stadı, 4'ü de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da olmak üzere 12 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası toplam 19 puan topladı. Bu maçlarda toplam 15 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 16 gol gördü. Galatasaray, iç sahadaki 12 lig maçında 4'ünde gol atamazken, buna karşın kalesini ise 4 maçta gole kapatabildi. ''Cim Bom''un, evindeki maçlarda en golcü ismi 6 golle Milan Baros. -FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN MAÇLARI- Ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, rakip sahadaki son dönemde başarılı sonuçlar alıyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon deplasmanlardaki 12 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi sonrası toplam 22 puan topladı. Bu maçlarda toplam 28 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmandaki 12 lig maçından sadece 1'inde gol atamazken (Kayserispor), buna karşın kalesini ise 2 maçta (İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Medical Park Antalyaspor) gole kapatabildi. Son 4 deplasman maçını toplam 12 gol atarak kazanan ''Sarı Kanaryalar''ın rakip sahalardaki en golcü ismi Alex. Son 3 deplasman maçını boş geçmeyen Brezilyalı futbolcu, rakip sahalarda toplam 9 gole imza koydu. -16 İLE 30. DAKİKALAR ARASI- 18 Mart Cuma günü yapılacak derbi öncesi ilginç bir istatistik göze çarpıyor. Ezeli rakiplerin bu sezon ligde oynadığı 25'er maçta 16 ile 30. dakikalar arası sürede Galatasaray sadece 1 gol atarken, Fenerbahçe ise aynı süreye tam 17 gol sığdırdı. Galatasaray, 15'er dakikalık bölümler içinde maçlarda en çok golü 8 kezle 61 ile 75. dakikalar arasında atarken, en çok golü ise 7'şer kezle ilk ve son 15'er dakikalarda yedi. Fenerbahçe ise en çok golü 17 kezle 16 ile 30. dakikalar arasında atıp, en çok golü 6 kezle 61-75. dakikalar arasında kalesinde gördü. -GOL UMUDU BAROS- Derbi maçta Galatasaraylılar'ın gol yollarında en güvendiği isimlerin başında Milan Baros geliyor. Sarı kart cezası nedeniyle son Ankaragücü maçında yer alamayan Çek futbolcu, sakatlıklar nedeniyle uzun süre oynayamamasına rağmen, 13 maçta attığı 8 golle halen takımının en golcü ismi. 30 yaşındaki Baros'un sarı-kırmızılı forma altında henüz Fenerbahçe'ye golü bulunmuyor. Türkiye kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı toplam 4 maça çıkan, son 2 derbide sakatlık nedeniyle oynayamayan Baros, golcü özelliğini henüz ezeli rakibine karşı gösteremedi. Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren ve 2008-2009 sezonunda ''Gol Kralı'' unvanını alan Çek futbolcunun Süper Lig'de 61 maçta toplam 39 golü bulunuyor. -DERBİ MAÇIN KADERİ ONLARIN ELLERİNDE- Derbi maçta gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı Kolombiyalı kaleci Robinson Zapata Montano ile Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Volkan Demirel, performanslarıyla derbinin sonucuna doğrudan etki edebilecek. Fenerbahçe'de 9. sezonunu geçiren 30 yaşındaki Volkan Demirel, bu sezon ligde geride kalan 25 haftanın 23'ünde sarı-lacivertli takımın kalesini korudu. Volkan, sezonun ilk yarısındaki Medical Park Antalyaspor maçının ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle yerini Fehmi Mert Günok'a bıraktı. Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana yediği 26 golden 21'inde kalede olan milli kaleci, 10 maçı gol yemeden tamamladı. Fenerbahçe'de, Volkan Demirel'in oynamadığı maçlarda görev yapan genç Fehmi Mert Günok ise 5 gol yedi. -VOLKAN, GALATASARAY'A KARŞI 11. LİG MAÇINA ÇIKIYOR- Volkan Demirel, Galatasaray'a karşı kariyerinde 10 lig maçında görev yaptı, 5 gol yedi. Milli file bekçisi, Galatasaray'a karşı forma giydiği 10 lig maçından 5'ini gol yemeden kapattı. -ZAPATA TARTIŞILIYOR- Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı Kolombiyalı kaleci Robinson Zapata Montano ise şimdiye kadarki performansıyla tartışılıyor. Zapata, takımıyla 6 lig maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 33 yaşındaki Zapata'nın kaleyi koruduğu lig maçlarında 9 gol yedi. Galatasaray formasıyla Türkiye'de ilk derbi heyecanını yaşamaya hazırlanan Kolombiyalı file bekçisi, kalede yer aldığı 6 lig maçından 2'sinde gol yemedi. -FENERBAHÇE'DE GÖZLER ALEX'TE- Derbi maçta gözler takım kaptanı Alex de Souza'ya çevrildi. İyi bir sezon geçiren Brezilyalı futbolcu, derbide takımının gol yollarında en güvendiği isimlerin başında geliyor. Kulübüyle olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Alex de Souza, 25 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de 18 golle, 14 gollü takım arkadaşı Mamadou Niang ve 13'er gollü Kardemir Karabüksporlu Emmanuel Emenike ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın önünde ''Gol Krallığı'' yarışında zirvede bulunuyor. Sezonun ilk yarısında sık sık teknik direktör Aykut Kocaman ile arasında sorun olduğu spekülasyonları yapılan, ancak ikinci yarının başında sözleşmesini yeniledikten sonra form grafiği de yükselen Alex, Türkiye kariyerinde 2. gol krallığına doğru emin adımlarla giderken, bu sezonki performansıyla ''100'ler Kulübü'ne giren 3. yabancı futbolcu unvanını da aldı. Takımının oynadığı son 4 lig maçının 3'ünde Beşiktaş (3), Kasımpaşa ve Gençlerbirliği filelerini havalandırmayı başaran Brezilyalı futbolcu, formunun zirvesinde bulunuyor. -DEPLASMANDA GALATASARAY'A GOLÜ YOK- Deneyimli futbolcunun Galatasaray'a karşı deplasman maçlarında henüz golü bulunmuyor. Alex, ezeli rakibine karşı kariyerindeki 5 golünü de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda attı. -EZELİ RAKİPLERE TOPLAM 17 GOL- Fenerbahçe'de 7. sezonunu geçiren ve sarı-lacivertli futbol takımının tarihine altın harflerle geçen 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı toplam 34 derbide forma giyerken, 17 kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı futbolcu 19 kez forma giydiği Beşiktaş'a 12, 15 kez oynadığı Galatasaray'a ise 5 gol attı.