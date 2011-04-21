-DERBİ FENERBAHÇE'NİN İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde yapılan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Cafe Crown'u 83-80 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk bölümünde iyi savunma yapmayan çabalayan Galatasaray Cafe Crown, rakibine rahat sayı buldurmamaya çalışırken, 9-9 eşitlikle geçilen 5. dakikanın ardından oyunun dengesi Fenerbahçe Ülker lehine döndü. Sarı-kırmızılıların üst üste hucumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren Fenerbahçe Ülker, Tomas, Oğuz ve Ukic'le bulduğu sayılarla 8-0'lık bir seri yakalayıp 8. dakikada skoru 17-9 yaparken ilk periyotu da 20-15 önde geçti. İkinci periyota uzunları Oğuz ve Lavrinovic'i iyi kullanarak başlayan Fenerbahçe Ülker, bu ikilinin skorer oyunuyla 14. dakikada farkı bu kez 10 sayıya (32-22) çıkardı. Rancik, Andric ve Evren'le basketler kazanarak rakibini yakalamaya çalışan sarı-kırmızılılar, Ömer'in de Fenerbahçe Ülker'de skora katkı yapmasıyla bunu başaramadı. Galatasaray Cafe Crown'un savunma ribauntlarında yaşadığı sıkıntının dikkat çektiği bu çeyreği 47-42 önde geçen Fenerbahçe Ülker, devreyi üstün durumda kapatmayı bildi. Mücadelenin ikinci yarısına Shumpert'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Galatasaray Cafe Crown'a, Tomas ve Ukic'in etkili oyunuyla karşılık veren Fenerbahçe Ülker, oyundaki üstünlüğünü devam ettirdi. Shumpert ve Rancik'le sayılar kazanarak oyundan kopmayan sarı-kırmızılılar, son dakika içinde Tutku, Evren ve Rancik'le kazandığı basketlerle dördüncü periyota girerken farkı 1 sayıya indirdi: 63-62. Oldukça çekişmeli geçen son periyota Rancik'in 3 sayılık basketiyle başlayan Galatasaray Cafe Crown, 65-63 öne geçti. Sarı-kırmızılıların Rancik, Andric ve Johnson ile bulduğu sayılara, Fenerbahçe Ülker, Ömer, Tomas ve Ukic'le karşılık verirken, 37. dakika 76-76'lık eşitlikle geçildi. Oğuz ve Preldzic'in basketleriyle 38. dakikada 81-76 öne geçen sarı-lacivertliler karşısında Galatasaray Cafe Crown Andric ile Shumpert'le basketler kazanarak son dakika içinde farkı 1 sayıya indirdi (81-80). Son 4 saniyeye 82-80 Fenerbahçe Ülker'in üstünlüğünde girilirken, Galatasaray Cafe Crown hücumunda Johnson'un kaptırdığı top, maçın kırılma anı oldu. Sonrasında yapılan faulde Ömer atışlardan birini sayıya çevirirken, sarı-kırmızılı ekip son hucümu değerlendiremedi ve Fenerbahçe Ülker maçtan 83-80 galip ayrıldı. Fenerbahçe Ülker'de 11 ribaunt ve 14 sayı ile oynayan Oğuz Savaş oldukça başarılı bir performans ortaya koyarken, maçın en skorer oyuncusu Galatasaray Cafe Crown adına 20 sayı bulan Radoslav Rancik oldu. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Erşan Kartal xx, Ersan Ergüler xx, Ali Şakacı xx Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 17, Ömer xxx 15, Tomas xxx 17, Kaya x 2, Oğuz xxxx 14, Lavrinovic xx 10, Jasikevicius x 3, Preldzic xx 5, May x Galatasaray Cafe Crown: Johnson xx 10, Evren xx 10, Shipp xx 2, Shumpert xx 9, Ermal xx 4, Rancik xxx 20, Tutku xx 4, Andric xxx 19, Haluk x 2, Sertaç x 1. Periyot: 20-15 Devre: 47-42 3. Periyot: 63-62 5 Faulle Çıkanlar: 37.35 Shipp, 39.56 Tutku (Galatasaray Cafe Crown)