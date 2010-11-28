-DERBİDEN NOTLAR İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle geçen haftaki Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Guti Hernandez, Galatasaray derbisinde takımdaki yerini aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Guti'ye orta alanda yer verirken savunmanın solunda ise İbrahim Üzülmez'in yerine İsmail Köybaşı'ya şans tanıdı. Siyah-beyazlılarda, sakatlığı geçen Ersan savunmanın göbeğinde İbrahim Toraman ile birlikte forma giyerken, kaleyi Cenk korudu. Son oynanan Konyaspor maçının kadrosundan 2 değişiklik yapan Schuster, sakat olan Quaresma'nın yerine Guti'ye, İbrahim Üzülmez'in yerine de İsmail'e görev verdi. Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Hakan Arıkan, Michael Fink, Necip Uysal, İbrahim Üzülmez, Tomas Zapotocny, Erhan Güven ve Ali Kuçik yer aldı. -FATİH YİNE KADRODA YOK- Teknik Direktör Schuster, Galatasaray derbisinde sakatlığı olmamasına rağmen Fatih Tekke'yi yine kadroya almadı. Sivasspor ile oynanan Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçı sonrası soyunma odasında yaşanan tartışmadan sonra Fatih'i kadroya almayan Alman teknik adam, Galatasaray derbisinde de deneyimli futbolcuya 18 kişilik kadroda yer vermedi. Beşiktaş'ta Fatih'in yanı sıra Yusuf, Rıdvan ile sakatlıkları bulunan Bobo, Ferrari, Quaresma, Ekrem, Nihat ve Onur da kadroya alınmadı. -QUARESMA TAKIMLA GELDİ- Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle derbi maçın 18 kişilik kadrosuna alınmayan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma takımla birlikte Ali Sami Yen Stadı'na geldi. Önemli karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan Quaresma, maç öncesinde futbolcularla birlikte sahaya çıktı. Soyunma odasında arkadaşlarına başarı dileyen Portekizli futbolcu karşılaşmayı protokol tribününde siyah-beyazlı yöneticilerin yanında izledi. -İLK HEYECAN- Beşiktaş'ta bazı futbolcular ilk kez siyah-beyazlı formayla Galatasaray derbisine çıktı. Siyah-beyazlıların yeni transferleri Guti, Hilbert, Cenk, Ersan ve Aurelio ilk kez Beşiktaş formasıyla Galatasaray derbisinde görev aldılar. -ALİ SAMİ YEN STADI'NA VEDA DERBİSİ- Galatasaray vedaya hazırlandığı Ali Sami Yen Stadı'nda son derbiyi Beşiktaş ile oynadı. Sezonun ikinci yarısındaki maçlarını, yapımı tamamlanmak üzere olan Türk Telekom Arena'da oynamayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, Mecidiyeköy'deki son derbide ezeli rakiplerinden Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. ''Cim Bom'', Türk Telekom Arena'da ilk derbiyi ise sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe ile oynayacak. -BARIŞ'IN YERİNE CANA, BAROS YEDEK SOYUNDU- Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, sakatlığı düzelen Cana'yı ilk 11'de sahaya sürerken, Kayserispor maçının ilk 11'inde bulunan Barış'ı yedek soyundurdu. Galatasaray'da Milan Baros 42 gün sonra sahalara dönerken, Hagi bu futbolcuya yedekler arasında şans tanıdı. Galatasaray'da sakat olan Arda'nın yanı sıra Serdar Özkan, Serkan Kurtuluş, Mustafa Sarp ve Aydın kadroda yer almadılar. -ALİ TURAN'IN İLK DERBİSİ- Galatasaray'ın Kayserispor'dan bonservis bedeli ödemeden sezon öncesinde kadrosuna kattığı Ali Turan, sarı-kırmızılı formayla ilk derbisine çıktı. Ali, kadroda olmaması nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynamamıştı. Galatasaray'ın yeni transferi Pino ve Cana da ilk kez bir Beşiktaş derbisinde forma giydi. Öte yandan bu sezon Galatasaray'da ilk 11'de oynamaya başlayan Ufuk da ilk kez bir derbi maçta oynadı. -MEHMET TOPAL, HİDDİNK MAÇTA- Sezon öncesinde İspanya'nın Valencia takımına transfer olan Mehmet Topal da karşılaşmayı izledi. Sakatlığı nedeniyle takımında forma giyemeyen Mehmet, derbi maçı izleyerek eski takımına destek verdi. Mehmet Topal, protokol tribünü önünde kulüp başkanı Adnan Polat ile bir süre sohbet etti. Topal, kadroda yer alamayan eski takım arkadaşlarıyla da hasret giderdi. Fenerbahçe'nin unutulmaz kalecilerinden Tony Scumacher'in yanı sıra, bir dönem Galatasaray'da da oynayan Stephan Tomas da maçı izleyenler arasında yer aldı. Ayrıca bu akşam Aroma Voleybol Erkekler Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaraylı voleybolcular da derbiyi statta izlediler. Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink ve yardımcısı Oğuz Çetin de karşılaşmayı Protokol Tribünü'nden takip ettiler. -285 GAZETECİ GÖREV YAPTI- Galatasaray ile Beşiktaş takımları arasında yapılan 2010'un son derbisini adeta bir medya ordusu izledi. Ligde zirvenin uzağında oynanan derbide 285 gazeteci görev yaptı. Dev maç için saha içinde 85 foto muhabiri görev alırken, TSYD stattaki basın tribünün 200 kişilik kapasitesi nedeniyle bu bölüme yapılan yaklaşık 300 başvurudan 100'ünü geri çevirmek zorunda kaldı. Bu arada, derbiyi altısı Rumen olmak üzere on yabancı gazeteci de takip etti. -TARAFTARLAR BARİKATLARI AŞTI- Karşılaşma öncesinde stat çevresinde bulunan bazı Galatasaraylı taraftarlar, barikatları üstleri aranmadan geçti. Protokol Tribü'nün girişi yönünde oldukça kalabalıklaşan taraftarlar, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen barikatları dağıtarak stat turnikelerine ulaştılar. -ZİRVENİN UZAĞINDA, BURUK DERBİ- Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'deki derbiye zirvenin uzağında, buruk çıktı. Süper Lig'de 13. hafta maçları sonunda 6. sıradaki Beşiktaş ile 10. sıradaki Galatasaray, yıllar sonra zirvenin uzağında lig derbisi oynadılar. Ezeli rakiplerin ikisi birden yıllar sonra derbi öncesi puan cetvelinde ilk 5 sıranın dışında mücadele etti. Ali Sami Yen Stadı'ndaki son derbi öncesi oldukça kötü bir sezon geçiren ezeli rakiplerden Galatasaray maça 17 puanla 10, Beşiktaş ise 21 puanla 6. sırada çıktı.