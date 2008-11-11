Derbide üst düzey seviyesizlik!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sırasında iki takımın üst düzey yöneticileri bakanların ve emniyet müdürünün gözleri önünde ağza alınmayacak sözlerle kavgasının yankıları sürüyor.



Türkiye, Sarı-lacivertliler'in 4-1 kazandığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kadar, maç sırasında Şeref Tribünü’nde iki takım yöneticileri arasında yaşanan olayları da konuşuyor...



Vatan gazetesinin haberine göre, Galatasaray yöneticisi Haldun Üstünel ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu arasında yaşanan tartışma ve diyaloglar şöyle:



Karşılaşmanın ikinci dakikasında başladı



Maçın henüz 2. dakikasında Lincoln'ün attığı gol, Kadıköy'de şok etkisi yaratıyor... Şeref Tribünü'nün hemen yanında yer alan F.Bahçe yönetimine ait özel tribünde maçı izleyen Mahmut Uslu havaya fırlıyor...

Asisti yapan Arda'nın topu elle aldığına inanan Uslu, tribünde dalgalanma yaratıyor... G.Saraylılar'ın iddiasına göre küfür de ediyor... Neyse güçbela sakinleştiriliyor, yerine oturtuluyor...

6. dakikada Selçuk'un attığı golden sonra yine havaya fırlayan Uslu, yine G.Saraylılar'ın iddiasına göre "Nasıl geçirdik?"le başlayan, daha sonra bütün G.Saraylılar'ı kapsayacak şekilde küfürler ediyor...



Baykal: Aman Galatasaray yöneticisini tut



Haldun Üstünel, o sırada Şeref Tribünü'nün 4. sırasında... Şeref Tribünü ile Uslu'nun oturduğu yerin arasında alçak bir cam seperatör var... Üstünel ayağa kalkıp Uslu'ya hitaben "Ne küfrediyorsun terbiyesiz herif, otur yerine" diye bağırıyor...



Uslu, o gürültüde güçbela bu uyarıyı farkedip, sesin geldiği tarafa dönüyor ve Üstünel'in iddiasına göre "Gözünün içine baka baka G.Saraylı yöneticiye ana avrat küfrediyor..."



Ve Uslu o anda diğer koltuklara basarak Haldun Üstünel'in üzerine yürümeye çalışıyor. Üstünel ise "Gel gel. Ne yapacaksın görelim?" diyerek Uslu'nun manevrasına aman vermiyor.

Olayları şaşkınlıkla izleyen ve Mahmut Uslu'ya yakın oturan CHP Başkanı Deniz Baykal, Abdurrahim Albayrak'a “Aman G.Saray yöneticisini tut, olay çıkmasın" uyarısında bulunuyor...



Yıldırım: Bak, dışarı atarım



Olayın büyüdüğünü gören F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise oturduğu yerden 3 sıra arkasındaki Üstünel'e "Sus, tamam" işareti yapıyor... Uslu, "Ben sana küfretmedim" dese de Üstünel susmuyor, bağırmaya devam ediyor... Aziz Yıldırım yerinden kalkıp Üstünel'in yanına gidiyor ve "Tamam, sakin ol" diyor...



Üstünel sakinleşmeyince Sezgin'den yardım istiyor, "Tutun, kontrol edin" sözleriyle... Yine olmuyor, Üstünel "O herif anama nasıl küfreder?" diye bağırıyor...



Gerginliğin arttığını farkeden Yıldırım, "Otur oturduğun yerde... Bir daha konuşursan seni dışarı atarım" deyip yerine gidiyor... Ortam sakinleşmiş gözüküyor...



Kavganın ikinci raundu, Şeref Tribünü'nün kabul salonunda yaşanıyor... Yıldırım, biraradaki G.Saraylı yöneticilerin arasından Üstünel'i yanına çağırıp "Haldun, niye bu kadar sinirlendin? Şu işin doğrusunu bana bir anlat" sorusunu yöneltiyor...



Yıldırım'ın koltuğunun kenarına oturan Üstünel, konuşmaya başlıyor... Hatırlatalım, olay Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın önünde cereyan ediyor...



İşte o kavganın kayıtları:



Yıldırım: "Bu görüntüler bir yöneticiye yakışmıyor..."

Üstünel: "İyi de başkanım, sizin yöneticiniz ana avrat küfrederse ben de böyle çileden çıkarım tabii ki..."

Yıldırım: "Etti mi gerçekten?"

Üstünel: "Hem de gözlerimin içine baka baka etti..."

Yıldırım: "Sana değildir... Hem Sami Yen'de bizim ne anamız kalıyor ne babamız... Kimse müdahale etmiyor... Burada ben engelliyorum ama..."

Üstünel: "Olur mu canım, terbiyesiz herif bana da, hakeme de, bütün G.Saraylılar'a dümdüz gidiyor... Taç atışına bile küfreden adamdan ne beklersiniz ki? Bize her maç küfrediyor burada."

Yıldırım: "Sen ona uyma..."

Üstünel: "Başkanım ben anama, aileme küfür ettirmem. Devam ederse de yapacağımı bilirim."

Yıldırım: "Ne yapacakmışsın!"

Üstünel: (Yıldırım’ın kulağına eğilerek) "Onu gece evinden alır, döverim."

Yıldırım: (sesi yükselmeye başlar) "Bu ne biçim laf! Sen kimi evinden alıyorsun, öyle kolay mı bu işler? Kendine gel... Ben seni evinden alırım..."

2 bakan ile Emniyet Müdürü'nün şaşkın bakışları arasında yaşanan bu tartışma herkesi şaşırtıyor... O ana kadar olayı izleyen Adnan Polat gidip Üstünel'e "Rica ederim Haldun, sen yanımıza gel" deyip tartışmayı kesiyor... Bakan Başesgioğlu da dayanamayıp "Yeter, uzatmayın artık" diyor...

