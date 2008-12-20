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Spor

Derbide tansiyon düşük!

Galatasaray ile Beşiktaş takımları arasında yarın oynanacak 2008'in son derbisi, kart açısından sakin geçiyor.

20 Aralık 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş takımları arasında yarın yapılan 2008'in son derbisi öncesinde, ezeli rakiplerin son yıllardaki maçları, Galatasaray-Fenerbahçe rekabetine oranla kart açısından daha sakin geçiyor.

Galatasaray-Beşiktaş rekabetindeki son 6 lig maçında hakemler kırmızı kartlarını kullanmadı. Rekabetteki son 10 lig maçında ise sadece tek kırmızı kart çıktı. Ligde son 7 sezonda Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan 14 maçta hakemler toplam 4 kırmızı, 86 da sarı kart kullandı. Oysaki Fenerbahçe ile Galatasaray takımları arasında 17'si lig, 6'sı da Türkiye Kupası olmak üzere son 23 randevuda hakemler toplam 17 kırmızı, 134 de sarı kart gösterdi.

SON 14 LİG MAÇI

Galatasaray-Beşiktaş ezeli rekabetinde son 7 sezondaki lig maçlarında gösterilen kartların dağılımı şöyle:

2001-2002:
Beşiktaş - Galatasaray: 2 - 2 (9 sarı)
Galatasaray - Beşiktaş: 1 - 0 (1 kırmızı, 5 sarı)

2002-2003:
Galatasaray - Beşiktaş: 0 - 1 (8 sarı)
Beşiktaş - Galatasaray: 1 - 0 (2 kırmızı, 10 sarı)

2003-2004:
Beşiktaş - Galatasaray: 0 - 0 (6 sarı)
Galatasaray - Beşiktaş: 1 - 2 (9 sarı)

2004-2005:
Beşiktaş - Galatasaray: 0 - 0 (4 sarı)
Galatasaray - Beşiktaş: 1 - 0 (1 kırmızı, 8 sarı)

2005-2006:
Galatasaray - Beşiktaş: 3 - 2 (7 sarı)
Beşiktaş - Galatasaray: 1 - 2 (Yok)

2006-2007:
Galatasaray - Beşiktaş: 1 - 0 (7 sarı)
Beşiktaş - Galatasaray: 2 - 1 (8 sarı)

2007-2008:
Galatasaray - Beşiktaş: 2 - 1 (1 sarı)
Beşiktaş - Galatasaray: 1 - 0 (4 sarı)

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