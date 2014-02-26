Derbide sakatlanan Beşiktaş kalecisi Cenk Gönen: Sakatlandığımı hatırlamıyorum

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sakatlandığı pozisyonda izleyenleri endişelendiren, Cenk Gönen, sakatlandığı pozisyonu ve maçın kalanını hatırlamadığını söyledi.

Ali Danaş’ın DHA’da yer alan haberine göre, kendine geldiğinde “Golü nasıl yedim?” diye sorduğunu belirten siyah-beyazlı kaleci, sakatlık sonrası 11 dakika sahada kalmıştı.

Kulüp televizyonunda canlı yayına çıkan Cenk Gönen, sakatlanma pozisyonu ve sonrasında yaşadıklarıyla ilgili, "Çok şükür bir şey yok. O pozisyonu ve maçın kalanını hiç hatırlamıyorum. Maçla ve pozisyonla ilgili sadece sonradan bana söylenenleri biliyorum ve pozisyonu maçın tekrarını seyredince gördüm" diye konuştu.

‘Doktora 'golü ben mi yedim? Diye sormuşum’

Oyuna devam ettirilmesi konusundaki tepkilere açıklık getiren genç kaleci, "Doktorlar sahaya girdiğinde bilincim yerinde değildi. Doktor bana bir çok soru sormuş, hepsini doğru yanıtlamışım. İlk kendime geldiğimde tabelaya bakmışım ve 1-0'lık skoru görmüşüm. Golü kendi yediğimi zannetmişim ve doktora 'Golü nasıl yedim?' diye sormuşum. Onun dışında bütün sorulara doğru cevap vermişim. Doktorumuz 'oynayabilir misin' demiş. Ben de 'Tabii ki oynarım' demişim. Doktorumuza güveniyorum aynısı olsa yine oynarım" dedi.

‘Drogba'ya teşekkür ederim’

Galatasaraylı futbolcu ve taraftarlar ile takım arkadaşlarına teşekkür eden Cenk Gönen, "O pozisyonda yanıma gelen Galatasaraylı futbolculara da teşekkür ediyorum. İlk Drogba gelmiş ve nefes almamı sağlamış. O'na da ayrıca teşekkür ediyorum. Galatasaraylı taraftarlar beni alkışlamış, onlara, camiamıza ve taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Futbol sert bir oyun bunları hepimiz yaşayabiliriz" şeklinde konuştu.

‘Neden ben oynadım demişim’

Karşılaşma sonrası soyunma odasında yaşananları bile hatırlamayan ve sonradan kendisine söylenenleri anlatan Cenk Gönen ''Kaleci antrenörümüz Sambade'ye ve Tolga abiye neden ben oynadım demişim. Onları da hatırlamıyorum sonradan söylediler bana. Allah herkesi böyle bir sakatlıktan korusun. Beterin beteri var" dedi.

‘Hala başımda ağrı var’

Galatasaray maçından sonra bu gün ilk kez antrenmana çıkan Cenk, başında biraz ağrısının olduğunu ve tedavisini yapan doktorun hafıza kaybı olaylarında bu tip ağrıların normal olduğunu söylediğini dile getirdi.